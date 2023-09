L'appello delle mamme dei Quartieri Spagnoli: non portateci via don Nunzio

Oltre 100 firme raccolte in poche ore per una richiesta accorata: "L'Unità parrocchiale ha bisogno di religiosi come padre Nunzio che ha ridato vita alla chiesa nel nostro quartiere". La zona è quella di piazzetta Montecalvario, nel cuore del cuore dei Quartieri Spagnoli, dove - nonostante i flussi turistici e il fiorire delle diverse attività collegate - resta forte la presenza e l'attrattiva della criminalità. "Padre Nunzio toglie i nostri ragazzi dalla strada - racconta una mamma a NapoliToday - non solo i piccoli, ma anche i più grandi. Riesce ad arrivare al loro cuore. Organizza tantissime attività. Soprattutto fa capire loro che esistono altre prospettive, che si può scegliere".

"Si è sporcato le mani facendosi carico dei drammi delle famiglie dei Quartieri Spagnoli - si legge nella petizione - e si è fatto pietra di inciampo".

"Padre Nunzio ha fatto breccia tra la gente dei Quartieri Spagnoli per il suo modo di essere, schietto e alla mano. Un grande lavoratore del bene e per il bene", dice a NapoliToday Franco che ai Quartieri Spagnoli è cresciuto e adesso vive con la famiglia.

La comunità chiede all'Ordine dei Padri Mercedari, cui don Nunzio appartiene e dalla quale è arrivato il perentorio ordine di trasferimento - di lasciare il sacerdote nel quartiere, almeno per i prossimi tre anni, di modo che possa portare avanti i numerosi progetti iniziati, in particolare quelli che riguardano i ragazzi. "Non fateci sentire soli", chiedono gli abitanti della zona. Si attende adesso una risposta dall'Ordine dei Padri Mercedari