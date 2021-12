Mappa sulla nuova povertà post-Covid della città di Napoli: i quartieri in maggiore sofferenza

"Abbiamo la prima mappa aggiornata sulla 'nuova povertà' post Covid della città di Napoli. I quartieri maggiormente in sofferenza, quindi con il maggior numero di domande di buoni spesa, tra il 7% e il 5% dei residenti coinvolti, restano Mercato/Pendino, San Lorenzo, Stella, Poggioreale, Scampia. C'è una forte riduzione della richiesta, invece, nei quartieri Chiaia, San Giuseppe, Arenella, Posillipo, Vomero che si attestano sotto l'1%, quartieri che avevano invece sofferto maggiormente durante i periodi di maggiore restrizione per Covid". E' quanto annunciato dall'assessore comunale al Welfare Luca Trapanese.

"Questa prima mappa della città di Napoli post-Covid aggiornata per quartiere ci consente di studiare misure mirate e differenziate nei prossimi mesi. Intanto a brevissimo annunceremo nuovi buoni rivolti a servizi e platea più ampia", ha aggiunto Trapanese.

Oltre 16mila le domande pervenute al Comune per i buoni spesa

Sono 16597 le domande pervenute alle ore 18.00 del 7 dicembre 2021 (data di chiusura bando) per richiedere il buono spesa 2021 emesso dalla città di Napoli in favore delle fasce più deboli.

"E' una prima importante misura che coinvolge 31.500 nostri concittadini che potranno fare affidamento su un nostro contributo ben più corposo di quanto avevamo previsto. Nelle prossime ore stabiliremo un eventuale incremento in funzione della composizione dei nuclei familiari. Ipotizziamo sia più dei 100 e 200 euro previsti. A meno di 60 giorni dal mio insediamento ho voluto rendere disponibili queste importanti somme alla città, recuperando ogni euro a nostra disposizione. A sole 12 ore dalla chiusura delle domande, abbiamo già pronti gli aventi diritto e da domani partiremo con l'attivazione dei supermercati e a seguire l'erogazione dei buoni spesa che arriveranno ben prima di Natale, come avevamo promesso", spiega l'assessore Trapanese.

Dai primi controlli eseguiti su 16597 domande pervenute, 283 risultano inviate da più componenti di uno stesso nucleo familiare e saranno annullate, 174 non risultano residenti nella città di Napoli, 107 non sono presenti in anagrafe. Sono in corso controlli aggiuntivi sulle domande pervenute, rende noto Palazzo San Giacomo.