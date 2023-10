Piano Campi Flegrei, quali sono i quartieri di Napoli che rientrano in zona rossa

Quali sono i quartieri di Napoli e i comuni del territorio metropolitano che rientrano nella cosiddetta "zona rossa" nell'ambito del Piano nazionale di Protezione civile dei Campi Flegrei? E' una domanda che in molti si sono posti nelle ultime settimane e alla quale in questo articolo proviamo a dare una risposta.

La zona rossa

La zona rossa è l’area per cui l’evacuazione preventiva è, in caso di “allarme”, l’unica misura di salvaguardia per la popolazione. È infatti esposta al pericolo di invasione di flussi piroclastici che, per le loro elevate temperature e velocità, rappresentano il fenomeno più pericoloso per le persone. Sono ricompresi in zona rossa i comuni di Pozzuoli, Bacoli, Monte di Procida e Quarto, per intero; parte dei Comuni di Giugliano in Campania, di Marano di Napoli e alcune municipalità del Comune di Napoli. Nell'area vivono circa 500mila abitanti.

La zona gialla

La zona gialla è l’area, esterna alla zona rossa, che in caso di eruzione è esposta alla significativa ricaduta di ceneri vulcaniche. Per quest’area potrebbero essere necessari allontanamenti temporanei della popolazione che risiede in edifici resi vulnerabili o difficilmente accessibili dall’accumulo di ceneri Nella zona gialla ricadono i Comuni di Villaricca, Calvizzano, Marano di Napoli, Mugnano di Napoli, Melito di Napoli e Casavatore e 24 quartieri del Comune di Napoli. Nell'area vivono oltre 800mila abitanti.

I quartieri di Napoli che rientrano nella zona rossa

I quartieri di Napoli che rientrano nella cosiddetta 'zona rossa' sono:

- San Ferdinando (pro parte)

-Montecalvario (pro parte)

- Chiaia

- Posillipo

- Arenella (pro parte)

- Vomero (pro parte),

- Chiaiano (pro parte)

- Soccavo

- Pianura

- Bagnoli

- Fuorigrotta.

Per consultare la mappa interattiva dettagliata e cercare se il proprio indirizzo rientri o meno in una zona o nell'altra, è possibile consultare il Piano nazionale Campi Flegrei sul sito ufficiale della Protezione civile.