Rischio sismico da bradisismo Campi Flegrei, i quartieri di Napoli che rientrano nella 'zona di intervento'

Nel corso dell'attesissimo incontro a Palazzo Chigi in Roma con i sindaci dell'area dei Campi Flegrei e i rappresentanti dell'Ingv, il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci ha annunciato la definizione della 'zona rossa' legata al rischio bradisismo, da non confondere con quella che esiste già da tempo relativa al rischio vulcanico.

Questa 'zona di intervento' si estende lungo un'area compresa tra Pozzuoli, Bacoli e parte della zona occidentale di Napoli e comprende complessivamente circa 85mila persone, per un totale di oltre 15mila edifici. L'area, come riferito dal ministro Musumeci, "è stata definita in base a un sollevamento del suolo di 10 cm in 8 anni".

I quartieri di Napoli interessati: oltre 30mila i cittadini partenopei coinvolti

Ma quali sono i quartieri di Napoli che rientrano nella suddetta area? Per fare ulteriore chiarezza sull'argomento è intervenuto con un post sui social anche l'assessore comunale alle infrastrutture e alla Protezione civile Edoardo Cosenza.

"Da un punto di vista vulcanico, permane il livello giallo. Fra l'altro negli ultimi giorni il sollevamento ha molto rallentato. Naturalmente vigilanza sempre attenta, fenomeno molto complesso. Dal punto di vista del rischio sismico da bradisismo, è stata delimitata la zona oggetto del DL 140. Rientrano gran parte di Pozzuoli, parti di Bacoli e parti dell'area flegrea di Napoli", scrive Cosenza, che ha pubblicato anche una foto riepilogativa sulla cosiddetta 'zona di intervento'.

Nell'area rientra, dunque, una parte della zona occidentale della città partenopea che tocca il territorio dei quartieri Bagnoli, Soccavo, Pianura, Fuorigrotta e Posillipo, per un totale di oltre 30mila abitanti interessati e oltre 3300 edifici sul suolo cittadino.

I sindaci: "Sappiamo di dover convivere con il fenomeno vulcanico e quello bradisismico"

"La Commissione Grandi Rischi ha confermato il livello di allerta giallo rispetto al rischio vulcanico e ha opportunamente ritenuto di potenziare i sistemi di monitoraggio al fine di garantire la sicurezza della popolazione. Sappiamo di dover convivere con il fenomeno vulcanico e con quello bradisismico, anche nelle fasi difficili come quella attuale. L'attenzione del governo e delle strutture operative centrali ci rasserena e sappiamo di dover essere consapevoli e continuare ad occuparci del nostro territorio come stiamo facendo incessantemente". E' quanto affermano in una dichiarazione congiunta i sindaci di Pozzuoli, Luigi Manzoni, di Napoli, Gaetano Manfredi e di Bacoli Josi Gerardo della Ragione chiedendo di fare "attenzione a non creare allarmismi".

"Prendiamo spunto dalle osservazioni della Commissione per richiedere con forza l'attivazione delle iniziative previste dal governo nel decreto legge, e integrate dagli emendamenti richiesti dai Comuni Flegrei. Ricordiamo a tutti di fare molta attenzione ai termini usati per la comunicazione, tenendo conto degli effetti sulla popolazione e sull'economia dei Campi Flegrei. Se ognuno si comporta in maniera consapevole, anche tutelando le singole responsabilità, riusciremo a superare le difficoltà e approderemo ad una nuova forma di gestione del territorio maggiormente resiliente", concludono i primi cittadini.