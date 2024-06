Geolier conquista tutti anche con i suoi look: quanto costa la salopette indossata al Maradona

Geolier conquista tutti non solo con la sua musica, ma anche con i suoi look. Il rapper partenopeo ha fatto parlare di sé anche per gli outfit mostrati sul palco dei concerti andati in scena allo stadio Diego Armando Maradona, rivelando di essere anche un'icona fashion.

Tra le firme che hanno accompagnato le sue performance c'è Nike, 1989 Studio, Dsquared2 e soprattutto Prada. Geolier del marchio milanese ha scelto - in partiucolare - uno dei capi che più hanno attirato l'attenzione: la salopette. L'iconico capo - indossato senza nulla sotto - è in denim e sul petto porta il noto logo a triangolo.

Ma la domanda che moti si sono fatti è: quanto costa? In questo caso ci viene in aiuto il sito di Prada. La salopette indossata da Geolier viene proposta a 2mila euro e, a quanto pare, è andata a ruba. Questa la descrizione sul sito: "Design ibrido per la tuta in denim trattato per un effetto rétro. Linee casual e quotidiane si uniscono a dettagli tecnici come le chiusure a scatto, creando un modello inedito e contemporaneo. Il logo triangolo in metallo smaltato spicca sul davanti donando una nota iconica al capo".