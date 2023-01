Quante ore hanno passato in coda nel traffico i napoletani nel 2022? Il dato

Quante ore hanno passato in coda nel traffico i napoletani nell'anno 2022? A questa domanda ha provato a dare una risposta l'Inrix 2022 Traffic Scorecard Report, il ranking che analizza le congestioni automobilistiche in oltre 1000 città suddivise in 50 differenti nazioni.

I napoletani, negli ultimi 12 mesi, hanno passato in media la bellezza di 55 ore nella loro auto congestionati nel traffico, con la città partenopea che si piazza all'83esimo posto a livello globale e, quasi a sorpresa, in settima posizione in Italia.

Meno fortunati, infatti, secondo il report di Inrix nel 'bel paese' sono stati gli automobilisti, nell'ordine, di Palermo, Roma, Torino, Milano, Genova e Verona.