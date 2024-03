Napoli nella morsa di piogge e temporali: ecco quando tornerà il bel tempo

Napoli e altri comuni della sua provincia già da alcuni giorni stanno facendo i conti con il maltempo. L'intero fine settimana, come dimostra anche l'avviso di allerta meteo emesso dalla protezione civile, potrebbe essere segnato da forti piogge e temporali, con un leggero calo delle temperature. Dopo un febbraio "primaverile", cittadini e tursiti si ritrovano costretti a dover rinunciare a passeggiate e uscite fuori porta all'aperto per l'instabilità portata dal mese di marzo.

In tanti, infatti, si chiedono fino a quando durerà questa ondata di maltempo. Stanto alle previsioni purtroppo non ci sono buone notizie. Secondo gli esperti di 3bMeteo.com, infatti, un leggero miglioramento potrebbe esserci da giovedì 14 marzo, ma non è escluso che lo scenario possa mutare. Gli esperti, proprio per giovedì prossimo, prevedono:

"A Napoli cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo addensamenti talora compatti nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge. rasserena in serata, è previsto 1mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 1857m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Mare poco mosso. Nessuna allerta meteo presente".