Vaccini, riaprono gli hub di Mostra e Capodichino: previsto l'arrivo di 215mila dosi di Pfizer

Domani. È domani il giorno della riapertura dei principali hub vaccinali partenopei, ovvero Mostra d'Oltremare e Capodichino, dopo la chiusura per mancanza di sieri anti-Covid. Sono infatti in dirittura d'arrivo le dosi di vaccini mRna di cui la Regione Campania era in attesa.

Gli hub riapriranno alle 15, dato il previsto arrivo, a mezzogiorno, di circa 215mila dosi di Pfizer in regione. Una riapertura che avviene dopo due giorni di chiusura, e dopo che lunedì alcuni destinatari della seconda dose si erano presentati basandosi sulla data indicata dalla "ricevuta" ma senza aver però ricevuto alcun messaggio di conferma. Non sono mai rimasti chiusi, intanto, i centri vaccinali della Stazione Marittima, della Fagianeria e del Museo Madre.

L'arrivo dei vaccini e la campagna

Questa settimana arriveranno in Italia altri 3 milioni di dosi, per la maggior parte Pzifer, ma anche Astrazeneca, Moderna e Johnson & Johnson. Ad oggi in Italia sono vaccinati 7,5 milioni di persone (il 12,52% della popolazione) e le prenotazioni per gli over 50 sono state ufficialmente aperte ovunque.

Vaccini e Aifa

Nel frattempo è arrivata una puntualizzazione sul mancato rinnovo dell'accordo dell'Ue con AstraZeneca, ovvero che le dosi già pattuite verranno tutte consegnate, e Pfizer ha sottolineato che non sarà "necessaria una nuova formula contro le varianti".

Infine, l'Aifa – dalla quale non ci sono nuove notizie sul via libera a Sputnik tanto atteso dalla Regione Campania – registra 56.110 segnalazioni di sospetti eventi avversi su un totale di 18.148.394 dosi somministrate, cioè 309 ogni 100mila dosi. Di queste, il 91% fanno riferimento ad eventi definiti "non gravi".

La situazione del contagio in Campania

L'Unità di Crisi della Regione Campania ha diffuso ieri gli ultimi dati sull'emergenza. I numeri aggiornati alle 23.59 del 9 riportano 943 nuovi positivi emersi da 9.690 tamponi molecolari effettuati, con una percentuale di test positivi pari al 9,73%. È il dato più alto da diversi giorni a questa parte, peraltro a fronte di un numero di tamponi analizzati relativamente basso. Dei 943 nuovi positivi, 591 sono asintomatici ed i restanti 352 sono invece sintomatici. I tamponi antigenici effettuati sono stati invece 1.815.

Alto il numero delle vittime, 54, di cui 30 deceduti nelle ultime 48 ore e 24 deceduti in precedenza ma registrati ieri. Il totale arriva a 6mila 690 morti dall'inizio della pandemia. I guariti del giorno sono 1.896, con il totale guariti ora a quota 314.033

?Report posti letto su base regionale

Per quanto riguarda infine i posti letto, in terapia intensiva ce ne sono disponibili 656, e ne sono occupati 113. In degenza, tra offerta pubblica e privata, ci sono 3.160 posti letto Covid, con 1.365 al momento occupati.