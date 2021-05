Riapre la Grotta Azzurra: uno dei luoghi più "magici" della Campania

Da sabato 29 maggio 2021 riapre la Grotta Azzurra ad Anacapri (Na), che sarà aperta al pubblico tutti giorni dalle 9.00 alle 17.00 (ultimo ingresso ore 16.30). In ottemperanza alle misure anti-covid, gli ingressi saranno contingentati, con obbligo di misurazione della temperatura e di indossare la mascherina anche negli spazi aperti.

La prenotazione per l’accesso alla Grotta Azzurra si effettua on line (www.coopculture.it) gratuitamente; il pagamento del biglietto di ingresso (intero 4,00 euro, ridotto 2,00 euro) avviene direttamente in loco. L’ingresso alla grotta può avvenire soltanto con piccole barche a remi, con bigliettazione propria non inclusa nel biglietto di ingresso, da acquistare presso il sito.

L’accesso è contingentato, per cui sarà garantito l’accesso ai visitatori che si recano al sito senza prenotazione solo se ci sarà disponibilità rispetto al numero dei prenotati e comunque fino ad esaurimento posti disponibili. Si ricorda che in caso di condizioni meteo avverse il sito potrebbe restare chiuso.