Il Commissario Ricciardi, c'è la data della nuova stagione: parte il conto alla rovescia

Grande notizia per gli appassionati de "Il Commissario Ricciardi". La Rai, infatti, ha reso nota la data in cui verrà trasmessa la prima puntata della nuova stagione. Tratto dai romanzi di Maurizio de Giovanni, "Il Commissario Ricciardi" - interpretato da Lino Guanciale - tornerà nelle case degli italiani con le sue indagini ricche di misteri.

Dopo quasi due anni dalla messa in onda dell’ultimo episodio, la serie torna in prima serata su Rai 1 dal 27 febbraio 2023. Ben 4 gli episodi in programma da circa 100 minuti. Tutte le storia sono ispirate ad altri capitoli dei romanzi best-sellers di De Giovanni. Nella prima stagione, ricordiamo, sugli schermi Rai sono stati proposti “Il senso del dolore”, “La condanna del sangue”, “Il posto di ognuno”, “Il giorno dei morti”, “Vipera” e “In fondo al tuo cuore”.