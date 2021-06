Qualità della vita di bambini, giovani e anziani: Napoli agli ultimi posti in Italia

Il Sole 24 Ore ha pubblicato la nuova classifica della "Qualità della vita declinata" per i tre target generazionali, bambini, giovani e anziani, in base ad indicatori statistici specifici.

Benessere in base all'età

I 12 parametri presi in esame misurano con i numeri la vivibilità dei territori per bambini, giovani e anziani. Gli indicatori sono stati selezionati per evidenziare particolari aspetti che influenzano la qualità della loro vita. Ad ogni parametro è stato poi assegnato un punteggio per ciascuna provincia da 0-1000. E la classifica finale è il risultato della media dei punteggi conseguiti. Nel mirino la capacità delle istituzioni di mettere a punto servizi efficienti per la popolazione ed in particolare per le categorie più fragili. Forte il divario tra nord e sud che emerge.

Napoli nelle retrovie

In base al punteggio medio conseguito nei 12 indicatori Napoli è all'ultimo posto (107esima) per quanto concerne il benessere dei bambini. Penultima Caserta. In vetta Cagliari, Prato e Udine.

Napoli è nelle retrovie anche per il benessere dei giovani, 103esima. Ad influire sul dato negativo l'alto tasso di disoccupazione giovanile nella fascia di età 25-29 anni.

E' Trento la città nella quale vivono meglio gli anziani, seguita da Ravenna e Bolzano. Napoli è al 71esimo posto.