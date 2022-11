Qualità della vita, Napoli agli ultimi posti

Il rapporto Qualità della vita 2022 è impietoso: Napoli si conferma tra le città peggiori d'Italia. Precisamente, secondo lo studio condotto da Italia Oggi e La Sapienza, il capoluogo partenopeo si classifica al 104esimo posto. Peggio hanno fatto solo Siracusa, Caltanissetta e Crotone.

In generale, è tutta la Campania a essere un disastro. Benevento, Avellino, Salerno e Caserta si classificano ai posti 82, 83, 86 e 92. Per Napoli non può certo bastare il recupero di due posizioni rispetto allo scorso anno. La ricerca si basa su nove ambiti: affari e lavoro, ambiente, disagio sociale e personale, istruzione formazione capitale umano, popolazione, reddito e ricchezza, sicurezza, sistema salute e tempo libero. Si tratta del 23esimo rapporto che Italia Oggi e Università La Sapienza realizzano. Lo scorso anno, a trionfare fu Parma che, negli ultimi 12 mesi, ha perso sei posizioni.

In testa alla classifica 2022 c'è Trento, seguita da Bolzano e Bologna. La prima metropoli è Milano, al quinto posto, mentre per trovare Roma bisogna scendere fino al 53esimo posto, un gradino più in basso Torino. In generale, dal rapporto emerge una spaccatura netta tra il Centro-Nord e il Sud: nessuna provincia meridionale o insulare, infatti, è nel gruppo delle 32 di testa.