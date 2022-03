Dipinto trafugato dagli uffici della segreteria del sindaco di Napoli: i carabinieri lo ritrovano e lo restituiscono al Comune

Martedì 22 marzo, alle ore 10.00, presso la Sala giunta di Palazzo San Giacomo, avrà luogo la riconsegna all?amministrazione comunale di Napoli, da parte del Nucleo Carabinieri tutela patrimonio culturale di Napoli, di un dipinto dal titolo ?Paesaggio con chiesa?. Saranno presenti il sindaco Gaetano Manfredi, il dirigente dell?area cultura e turismo Massimo Pacifico e il Comandante del Nucleo carabinieri tutela patrimonio culturale di Napoli, il Tenente Massimiliano Croce.

Il dipinto, pastello su carta, delle dimensioni di 33x35 cm, a firma dell?artista Gennaro Villani (Napoli 1885-1948), era stato trafugato nel novembre 2010 dagli uffici della segreteria del sindaco di Napoli a Palazzo San Giacomo. L?opera, messa all?incanto da un privato attraverso il sito web di una nota casa d?aste romana, è stata individuata e recuperata dal nucleo TPC di Napoli, le cui indagini sono state coordinate dalla Procura della Repubblica di Roma, nell?ambito di una specifica attività di contrasto alla commercializzazione di opere d?arte rubate e commercializzate anche attraverso i canali di vendita online.

Di fondamentale importanza per l?individuazione del dipinto è stato l?ausilio della banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti, gestita dal Comando Carabinieri tutela patrimonio culturale, che ne ha confermato la provenienza illecita. Il dipinto in argomento rappresenta solo l?ultima opera in ordine di tempo, recuperata grazie all?incessante azione di monitoraggio e controllo operata dal Comando Carabinieri TPC sui siti web di settore dedicati alla commercializzazione di beni culturali.

Tale restituzione conferma inoltre l?importanza dello scambio informativo e la valenza della stretta e fattiva collaborazione tra Procura della Repubblica, Comando Carabinieri tutela patrimonio culturale ed organi centrali e periferici dello Stato, determinante per il recupero, anche a distanza di anni, di importanti opere, in alcuni casi ritenute oramai perdute.