Al via Q-Est: i quartieri dell'Innovazione

Prende avvio il progetto Q-Est nell’ambito del bando de “i Quartieri dell’Innovazione” promosso dall’Assessorato alle Politiche Sociali e al Lavoro del Comune di Napoli. Le associazioni Twoplustwo, Bus Theater e TAM presentano la loro proposta di innovazione sociale, un viaggio all’interno del quartiere di San Giovanni a Teduccio per lavorare sul tema dello sviluppo di comunità inclusive attraverso arte, cultura ma anche formazione e inserimento lavorativo di fasce vulnerabile e a rischio marginalizzazione. Un percorso partecipato e di co-costruzione teso alla realizzazione di un festival di comunità, un processo che coinvolgerà realtà artistiche, culturali e sociali di un territorio ricco di fermento orchestrate dalla direzione artistica del Bus Theater.

Attraverso il processo di audience development intrapreso dalla compagnia Bus Theater con il suo teatro viaggiante , gli eventi e l’environment del festival cercheranno di trasformare e valorizzare il territorio attraverso percorsi artistici inclusivi, multidisciplinari e multi target. Il progetto inoltre intende dare continuità e valorizzare una sostanziosa rete di teatri, vere e proprie roccaforti culturali del quartiere, artisti operanti nelle discipline più diverse e altre realtà itineranti caratterizzati da mezzi su ruote trasformati in esperienze culturali all’aperto . L’evento vi stupirà con incursioni artistiche di teatro d'immagine musica live e circo, sarà ospitato nel rinnovato centro giovanile Asterix in collaborazione con A.P.S. Callysto e con il supporto dei volontari S.C.U.

“Il territorio di San Giovanni a Teduccio è una fucina di talento e creatività. Il riscatto del quartiere non può che passare attraverso lo spirito e l’iniziativa della sua espressione giovanile, in tutte le sue forme e dimensioni sociali, culturali, creative. In questi anni difficili abbiamo appreso dell’importanza di essere parte di una comunità coesa, e allora si deve stabilire una nuova chiave di lettura per tendere a nuove prospettive e non restare ancorati ad un sordido presente” dichiarano gli organizzatori a cui fa eco Roberto Masullo, presidente Twoplustwo. "I tempi sono maturi perché le energie artistiche e creative che da tempo lavorano crescono e fermentano a San Giovanni si uniscano per dare vita ad un’ esperienza che esploda letteralmente negli spazi del quartiere trasformandolo e incontrando le persone. "Bisogna inventare. Una stalla può diventare un tempio e restare magnificamente una stalla. Né un Dio, né un’idea, potranno salvarci ma solo una relazione vitale. Ci vuole un altro sguardo per dare senso a ciò che barbaramente muore ogni giorno" (A.Newiller) il teatro e l'arte possono essere in questo senso uno sguardo rigenerativo molto potente".

Entusiasmo anche da Bus Theater “Con Q-EST vogliamo rivoluzionare il concetto di cultura e di vita di quartiere. Troppo spesso le fasce più vulnerabili, e soprattutto i disabili psichici, restano ancora ai margini della società. Una rivoluzione culturale non può che non passare attraverso un nuovo concetto di quartiere che comprenda tutti e non lasci nessuno indietro. Così come il quartiere di San Giovanni anche i ragazzi con disabilità psichica sono stati messi ai margini Q-EST vuole essere un paradigma attraverso il quale le unicità di ognuno vengono messe in risalto e valorizzate”.