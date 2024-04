Jorit contestato, scritta sul suo murale: "Putin non è umano"

Un messaggio chiaramente contro Putin, e contro le controverse posizioni recentemente espresse dallo street artist napoletano Jorit in suo favore, è comparso oggi a Roma su di un murale opera dello stesso Jorit.

Il ritratto è quello di Ciro Immobile, centravanti (napoletano) della Lazio, dipinto dall'artista sulla facciata di una delle palazzine popolari di via Luthuli a Ponte di Nona Vecchia.

La scritta comparsa sul murale dedicato a Immobile da Jorit è "Putin non è umano", ed è l'esatto opposto di quanto non abbia sostenuto recentemente Jorit, al secolo Ciro Cerullo, dopo la foto che si è fatto scattare accanto al dittatore russo al Festival della Gioventù di Sochi: "Voglio mostrare all’Italia che è un essere umano come tutti". Una frase che ha suscitato, e non poteva essere altrimenti, polemiche per settimane cui lo street artist continua a rispondere online.