Un Babbo Natale gigante in piazza: l'ironia social

In strada si passeggia ancora con le maniche corte e forse per questo è apparso isolito l'enorme pupazzo gonfiabile di Babbo Natale spuntato in piazza Vittoria. Il commercio napoletano ha sofferto gli effetti della pandemia e in città appare chiaro il tentativo di anticipare un'atmofera di festa natazionali agli inizi di ottobre quando, tempo permettendo, c'è ancora chi preferisce un tuffo a mare.

Sei nei giorni precedenti, si è discusso da più parti della scelta dell'Unione industriali di piazzare 137 chilometri di luminarie, ora l'attenzione si è spostata sul gonfiabile che ha scatenato l'ironia dei social. Tra i perplessi c'è anche il consigliere regionale Francesco Borrelli che ha postato un video sulla sua pagina Facebook mentre gli operai terminano l'installazione del pupazzo, con il laconico commento: "E' Natale".