Cerrone lancia la veg experience: "Puok, una community magnifica, sempre in ascolto" (VIDEO)

Egidio Cerrone volto noto dei social e co-founder del brand di street food lancia i panini pensati ai vegetariani senza surrogati della carne, in perfetta linea con la filosofia e il gusto Puok. Tante le future suggestioni e le novità per un progetto che va oltre la gastronomia

“Ragazzi, quali panini avete mangiato? Cosa ne pensate?” sono domande che Egidio Cerrone, co-founder di Puok, pone ai ragazzi che chiedono un selfie con lui. Prima ancora che partisse l’avventura del burger store prima a via Cilea e poi a Piazzetta Nilo, Cerrone resta un comunicatore, un influencer ante litteram, che in tanti seguono.

Le persone che passano per lo store di Spaccanapoli prima di andare via con i loro panini lo cercano per vedere se c’è, per parlare con lui. Il contatto diretto con i clienti, chiacchierando con loro, stando in ascolto per cogliere richieste e desideri su come può soddisfarli, facendo fare sempre upgrade al progetto Puok, sono gli ingredienti basilari come quelli dei panini originali e popolari il love brand, com’è definito Puok (infatti anche per questo la definizione burger store sta un po' stretta a Cerrone che ha messo tutto sé stesso quando nel 2016 ha lanciato i panini Puok).

Seguendo questa suggestione Cerrone e il suo gruppo hanno scelto di pensare anche ai vegetariani proponendo dei panini che fossero in linea e al gusto pop che si rifà alle quattro stagioni.

Nasce così Hit Mania Veg, quattro veg burger (winter, spring, summer, autumn mania), uno per ogni stagione, che esplorano tutto il potenziale culinario delle materie prime stagionali fedele allo stile partenopeo e gastronomico di PUOK.

Hit Mania Veg di Puok

Sia chiaro, la natura carnivora di Puok interpretando la filosofia più verace dello street food, resta basilare, ma la veg exeperince vuole accontentare i vegetariani che hanno sempre avuto curiosità dei sapori di Puok.

Il concetto è che non si volevano usare tofu o altri prodotti surrogati, il gusto Puok deve esplodere in bocca.

Si punta su un prodotto locale della nostra tradizione, la provola.

Morbidi bun, due fette di provola fritte, appaganti come un hamburger grazie a un’impanatura strutturata in grado di dare la giusta consistenza crunchy, accompagnate di volta in volta da contorni e salse home made stagionali: WINTER MANIA VEG, con friarielli spadellati, crema di friarielli e maionese. SPRING MANIA VEG, con crema di piselli, piselli spadellati, pomodorini semidry e maionese al pepe. SUMMER MANIA VEG con melanzane a funghetto, basilico fresco e maionese al basilico. E poi, AUTUMN MANIA VEG, funghi pleurotus e champignon al forno, crema di funghi spadellati, e maionese al pomodoro.

“Negli ultimi anni abbiamo vissuto il boom della carne vegetale, degli hamburger alternativi, di una tendenza che ha di fatto omologato, più che arricchito, la proposta gastronomica vegetariana. Da PUOK, sin dal primo giorno, abbiamo rifiutato questa logica, e siamo stati molto attenti a mostrare ai nostri clienti un approccio molto più sentito, seppur potenziale e in divenire, alla questione. Eravamo molto grati del fatto che un brand di nome Puok e cognome Burger Store attirasse comunque la curiosità di tutta una fetta di persone che non avrebbero mai mangiato carne, e siamo stati felici di esserci impegnarci gradualmente per dar loro, anche a loro, una esperienza appagante, inclusiva e non omologata” racconta Egidio Cerrone quando lo incontriamo allo store di Piazzetta Nilo “Abbiamo fatto loro una promessa, li abbiamo coinvolti nel percorso, e abbiamo mostrato loro ogni passo. Il primo step è stato quello di creare nuovi panini in cui i clienti, pur eliminando la componente carne dalla ricetta originale (ma rinforzando il latticino), avrebbero potuto godere di una valida alternativa. Ma sapevamo che non era abbastanza, era sì un’ottima alternativa, ma ancora una alternativa, ancora non inclusiva”.

Una Community aggregante

Mentre parliamo con Egidio Cerrone sono in tanti a fermarlo. Lui è il primo a chiacchierare ad approfondire i loro gusti. Suggerisce cosa assaggiare. L’empatia che instaura con le persone che mangiano i suoi panini o che lo seguono sui social conferma anche la natura aggregante di Puok che alla fine va sempre oltre le operazioni di marketing che di loro sono sempre state gettonate.

Come ci racconta molte persone instaurano un rapporto amicale dove anche parlare della loro vita può far parte del pacchetto.

Il concetto pop è nei panini che già dai nomi o dal gusto unisce le persone, cercando anche di accomunare e creare dei paralleli nei ricordi. Per questo Puok va di suggestioni e idee per avvicinarsi sempre più alle persone di ogni tipo di target e abitudini alimentari.

In questo continuo divenire, dopo lo step vegetariano, il lancio di due nuovi panini come il sandwich di porco, sintesi dell’idea di street food che persegue Cerrone, e il panino Diego Armando Masardona omaggio alla pizza fritta della Masardona in cui ci sono gli ingredienti principe della nota pizza, Puok sta avviando un laboratorio in cui si diverte a sperimentare con gusti e sapori di piatti che non si penserebbero di trovare come farcitura di un panino.

“In futuro, quando sarà pronto il progetto di centralizzazione della produzione nel nostro laboratorio ancora più attrezzato, avremo la possibilità di mettere a punto nuove ricette, ed esplorare nuovi orizzonti. Magari addirittura vegani. Perché noi prima di essere carnivori, siamo napoletani, campani e italiani. Sappiamo godere anche di una marinara, di uno spaghetto al pomodoro e di una pasta e lenticchie. Dobbiamo solo capire come trasformarli in panini davvero PUOK. Ancora una volta. È una promessa” garantisce Cerrone “Ho le ossessione di far trovare all’interno dei panini l’esplosione dei sapori, soprattutto, dei primi piatti. Già ho sperimentato con la pasta e patate o con il tradizionale ruoto napoletano con grande soddisfazione delle persone che li hanno assaggiati. Questa strada continueremo a sperimentarla.”