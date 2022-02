Torri aragonesi, scontro Asia-Demanio: slitta la riqualificazione

L'azienda cittadina dei rifiuti non raccoglierà l'immondizia prima della rimozione dei ponteggi. Il Demanio assicura che gli accordi erano differenti. Il Comune: "Rimandiamo solo di qualche giorno"

Doveva essere il giorno della rinascita delle Torri aragonesi ed invece è stato il giorno delle incomprensioni. In particolare quelle tra Asia e il Demanio, con il Comune in mezzo a cercare di fare da mediazione. Il risultato è che la vera riqualificazione, quella che prevede la rimozione di tonnellate di rifiuti dai fossati che circondano le Torri slitterà. Non si sa precisamente di quanto, anche se Palazzo San Giacomo assicura che si tratterà solo di pochi giorni.

Andando con ordine, l'adunata era prevista per le 9 di oggi, 28 febbraio, e l'intenzione era quella di cominciare l'operazione di raccolta della spazzatura accumulata in anni di abbandono: plastica, vestiti, rifiuti urbani, residui di cibo. L'intoppo è sorto subito perché i tecnici di Asia, alla vista dei ponteggi che avvolgono una delle due Torri, risalenti al progetto Monumentando, ha fatto sapere che non sussistevano le condizioni di sicurezza per la raccolta e che la stessa sarebbe potuta cominciare solo dopo la rimozione delle impalcature.

Una posizione che non ha trovato d'accordo i tecnici del Demanio, proprietario delle Torri aragonesi, i quali hanno assicurato che gli accordi con il Comune di Napoi prevederebbero prima la raccolta rifiuti e, solo in un secondo momento, la rimozione dei ponteggi. I tecnici del Comune hanno provato a mediare, ma non è stata trovata una soluzione che permettesse di cominciare già da oggi.

Dopo oltre un'ora di discussioni, sul posto è giunto, in rappresentanza dell'Amministrazione, l'assessore alle Politiche sociali Luca Trapanese, che ha confermato l'intoppo burocratico: "Ci sono problemi da risolvere tra Asia e il Demanio, quindi quello che faremo oggi è solo la pulizia delle aiuole intorno alle Torri, con la rimozione degli ingombranti. Il resto slitterà di qualche giorno, ma noi non dormiamo la notte per risolvere questo problema e posso assicurare che porteremo a termine le operazioni nel più breve tempo possibile".

Nel frattempo, c'è da affrontare anche il tema dei senza fissa dimora che in questi anni hanno vissuto all'interno delle costruzioni storiche: "La nostra squadra di assistenti sociali è al lavoro per mediare con queste persone e trovare loro una sistemazione. Parliamo di situazioni spesso estreme, anche con dipendenza da droghe".

Visto l'incidente diplomatico sulla torre avvolta dalle impalcature non è chiaro perché non si sia cominciato con quella "libera". Secondo i tecnici di Asia, il bobcat potrebbe essere a disposizione già giovedì prossimo, 3 marzo. Sperando che per quella data la riqualificazione delle Torri aragonesi possa cominciare davvero.