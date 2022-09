“Anche se non ho le tette, so allattare”: polemiche sulla pubblicità

Stanno facendo discutere le pubblicità, affisse in strada, di un brand di sartoria napoletano. Specializzato in completini per neonati, ha deciso di avere come protagonista dei suoi cartelloni non la canonica mamma, ma un uomo, un modello. Il claim è: “Anche se non ho le tette, so allattare”, con sottotitolo “Gli uomini sono donne che non ce l'hanno fatta (e fin qui è una citazione di Groucho Marx, ndR), o forse...”.

A molti utenti la pubblicità non è piaciuta, e questo per i motivi più disparati. Dal punto di vista femminista è sembrata una banalizzazione dell'allattare (nell'immagine il modello lo fa con un biberon e ovviamente non al seno). Ma sui social si legge anche il punto di vista diametralmente opposto, ovvero di persone, sia uomini che donne, che si sono sentiti più o meno offesi dall'imagine “poco tradizionale”.

Insomma, una cosa è certa: l'azienda in questione è sicuramente riuscita a far parlare di sé.