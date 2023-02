Metro Linea 1, il Mit: "Nei prossimi giorni ulteriori attività nelle ore notturne"

"Sono ripresi i controlli notturni alla metropolitana di Napoli. Nei prossimi giorni sono calendarizzate ulteriori attività sempre nelle ore notturne per il controllo e il collaudo anche dei nuovi treni che dovranno entrare in funziona a breve". E' quanto rende noto il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in una nota.

"Grazie all’impegno dei lavoratori e dei vertici MIT e ANSFISA questa modalità consentirà di impattare il meno possibile sulla vita dei viaggiatori. Si tratta del primo esito positivo concreto del tavolo con i sindacati, convocato al MIT la settimana scorsa. Il Ministro Matteo Salvini segue la vicenda con particolare attenzione", conclude la nota del Mit relativamente ai collaudi dei nuovi treni sulla linea 1 della metropolitana di Napoli.