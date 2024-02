La protesta dei trattori arriva a Napoli: previsti 100 mezzi in corteo per la città. Il percorso e gli orari

Arriva a Napoli la protesta dei trattori. Attesi per domani tra gli 80 e i 100 mezzi agricoli, per sollecitare l'attenzione del Governo su un pezzo fondamentale dell'economia del territorio che non regge più. "Non ce la facciamo più" spiega a NapoliToday Filippo Di Marco, rappresentante del presidio di Acerra degli agricoltori, che raggruppa i territori a Nord Est di Napoli, ultimi baluardi di quell'agricoltura che un tempo costituiva orgoglio e vanto della Campania Felix. Stritolati da una politica dei prezzi che non lascia margini, ma anzi spinge il bilancio delle aziende agricole costantemente in rosso, oltre che dall'atavica carenza di servizi e infrastrutture, "non siamo rappresentati da alcuna sigla sindacale - dice chiaro e forte Di Marco - anche Coldiretti ci ha lasciato soli. Chiediamo al Governo di far sedere le aziende agricole al tavolo dove si decide il loro destino. Siamo stanchi, amareggiati e sconfortati. In queste condizioni è impossibile andare avanti".

Il corteo

L'itinerario ufficiale del corteo dei trattori prevede la partenza verso le 8.00 da Corso Italia, ad Acerra, per snodarsi lungo un percorso che attraverso la Provinciale arriverà nel centro di Pomigliano D'Arco e quindi, passando per via Nazionale delle Puglie, toccherà Casalnuovo (zona Tavernanova). Passerà poi per via Palazziello arrivando a Napoli verso le 11.00 circa: attraverserà via Ravionciello, via Vicinale Porchiano, via Mario Palermo, e si immetterà quindi in via Argine.

I trattori non dovrebbero fermarsi a via Argine, ma puntare dritti verso il cuore e i luoghi più iconici della città: piazza Municipio, via Acton, via Caracciolo fino a Piazza Sannazaro dove dovrebbero svoltare per tornare indietro