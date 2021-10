Green pass, studenti in protesta a Napoli all'esterno dell'Università

"Scegliere non è reato, discriminare sì. Istruzione libera, no Green pass". Questo il testo di uno degli striscioni esposti questa mattina all'esterno dell'Università Federico II in Corso Umberto a Napoli da un gruppo di studenti universitari che hanno protestato contro l'obbligo di esibire il green pass per accedere nelle sedi degli atenei.

Gli studenti si erano radunati in Piazza San Domenico Maggiore, per poi raggiungere le sedi dei rettori della Federico II e dell'Orientale.

"Chiediamo ai rettori - ha spiegato uno dei manifestanti all'agenzia Dire - tamponi gratuiti e di garantire il diritto allo studio. Vogliamo seguire le lezioni, anche a distanza se è l'unico modo".