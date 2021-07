Blocco stradale lavoratori Whirlpool, passa solo auto sposa tra gli applausi

Il blocco di protesta in Piazza Garibaldi si è interrotto momentaneamente per favorire il passaggio dell'auto

Simpatica curiosità nel corso del blocco stradale di protesta dei lavoratori dello stabilimento Whirlpool di Napoli in Piazza Garibaldi.

Il blocco si è ad un certo punto interrotto per favorire il passaggio di un'auto addobbata per ospitare una sposa e condurla in chiesa, tra gli applausi e gli auguri dei lavoratori.

Gli operai hanno successivamente interrotto poi il blocco, facendo ritorno verso lo stabilimento di via Argine.