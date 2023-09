Scampia cancellata dal Pnrr, la protesta arriva a Roma: "Dal governo sulle periferie solo retorica"

Stamane un centinaio e più di abitanti delle Vele di Scampia ha occupato simbolicamente il Pantheon, a Roma, per denunciare il taglio delle risorse Pnrr destinate al progetto di riqualificazione urbana dell'area del quartiere napoletano.

Il Comitato Vele contro il governo: "Sulle periferie vuota retorica"

"Poco prima della pausa estiva - spiega una nota del Comitato Vele - il governo Meloni ha presentato a Bruxelles il piano di rimodulazione degli interventi finanziati con le risorse Pnrr, tagliando alcuni progetti tra i quali proprio quelli che riguardano le vele di Scampia". "Durante queste giornate in cui a seguito di terribili fatto di cronaca, si sta parlando tanto di interventi sulle periferie e sulla marginalità, denunciamo le parole del governo come mera propaganda e vuota retorica di un esecutivo che ha scelto deliberatamente di tagliare risorse destinate a restituire dignità a migliaia di donne e uomini, che dopo anni di battaglie hanno diritto a vivere in una casa dignitosa. Non accetteremo alcun ritardo e alcuna incertezza sul cronoprogramma dei lavori previsto per l'abbattimento delle vele, motivo per cui è fondamentale che le risorse restino finanziate dal Pnrr che prevede tempi di realizzazione delle opere serrati e certi. Dal governo si pretende chiarezza e e trasparenza. Scampia in questi anni si è trasformata da roccaforte della marginalità e del degrado a modello di partecipazione civica alle scelte sul futuro del territorio. Quello proposto dal governo è per questo un vero e proprio furto ai danni di cittadini che hanno conquistato queste risorse con determinazione e coraggio, contrastando soprattutto il pregiudizio che da anni pesa sulle loro teste".

La solidarietà di Alleanza Verdi e Sinistra Lazio

Il capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra in Consiglio regionale del Lazio, Claudio Marotta, ha sottolineato: "Siamo a fianco dei Comitati Vele di Scampia. La loro protesta è la nostra protesta. Gli attivisti del movimento stanno protestando per chiedere un incontro con il ministro Fitto per verificare l'effettiva disponibilità dei fondi del Pnrr destinati alla riqualificazione di Scampia, una periferia minacciata dai tagli che il governo di destra sta attuando sul Pnrr. Da Napoli a Roma la situazione non cambia: accade infatti lo stesso con realtà a noi più vicine come Tor Bella Monaca, Corviale o gli oltre 50 milioni di euro di fondi del Pnrr destinati alla provincia di Latina. Il Governo guidato dalla Meloni e da Fdi è capace solo di fare passerelle e inutili provvedimenti spot, ma alla fine dei conti sta tagliando gli investimenti a favore delle periferie e delle aree che avrebbero bisogno di maggiore e reale attenzione. La protesta dei comitati è la nostra protesta che porteremo come Alleanza Verdi e Sinistra in tutte le sedi istituzionali".

I tagli al Pnrr che riguardano Napoli

Per il taglio ai fondi Pnrr destinati ai Comuni, a forte rischio a Napoli sono infatti i progetti di riqualificazione dei quartieri di Scampia e San Giovanni a Teduccio.

A Scampia “Restart Scampia” – con un finanziamento di circa 156 milioni di euro – prevede l'abbattimento di due delle tre Vele ad oggi esistenti e la riqualificazione della terza, trasformata nella sede della Città metropolitana. Un eco-quartiere con 433 nuovi alloggi è previsto nell'area dell'ex lotto M.

A San Giovanni a Teduccio il progetto prevede la rigenerazione della zona di Taverna del Ferro per un importo di circa 106 milioni di euro, questo attraverso la riqualificazione delle strutture edilizie pubbliche esistenti, la costruzione di nuovi alloggi, attrezzature, servizi, spazi urbani e verdi.