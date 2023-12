Attivisti irrompono al Villaggio Coldiretti. Parapiglia e intervento delle Forze dell'ordine

Circa una ventina di giovani, attivisti di Vegan Free, associazione ambientalista, sono entrati nel Villaggio Coldiretti allestito in Piazza Municipio con una sorta di manovra a tenaglia: un gruppo dal lato del Porto e un altro da quello di Palazzo San Giacomo. Hanno quindi fatto quindi irruzione in uno degli stand, in cui era in corso un incontro, e hanno iniziato ad urlare slogan e ad agitare striscioni, come mostrano le immagini del video.

"Li abbiamo invitati al dialogo - spiega Enrico Parisi, delegato nazionale Coldiretti Giovani - ma sembravano intenzionati allo scontro".

Alla fine, per riportare l'ordine, da quanto si apprende, è stato necessario l'intervento delle forze dell'ordine