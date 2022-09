Caro bollette, i panificatori scendono in piazza a Napoli

I panificatori scendono in piazza a Napoli contro il caro bollette. La manifestazione è fissata per le ore 13.00 di giovedì 29 settembre in piazza del Plebiscito.

A protestare sono i panificatori aderenti a Unipan Confcommercio Campania, che saranno nel centro cittadino con i loro furgoni per far sentire la propria voce e sollecitare "l'intervento immediato delle istituzioni a sostegno di un settore che rischia di scomparire".