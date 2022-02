La protesta: "No auto sul Lungomare. A Napoli inquinamento fuorilegge"

Flash mob delle associazioni ambientaliste per protestare contro l'idea della Giunta Manfredi di riaprire al traffico veicolare via Partenope. Legambiente: "Per rientrare nei parametri dell'Oms bisogna ridurre della metà le polveri sottili"

"Napoli deve ridurre le polveri sottili della metà e per farlo non si può pensare di riaprire il Lungomare al traffico". Guarda alla salute la prima motivazione che Mariateresa Imparato, presidente di Legambiente Campania, espone per protestare contro la possibilità, paventata dal Comune, di riaprire alle auto via Partenope.

Le associazioni ambientaliste si sono date appuntamento alla Colonna spezzata per un flash mob in cui è stato chiesto che il Lungomare resti pedonale per sempre. Oltre a Legambiente, presenti anche Wwf, Fiab e Napoli Bike Festival: "Le città europee vanno nella direzione di pedonalizzare le strade - prosegue la Imparato - è incomprensibile che la Giunta Manfredi voglia, invece, tornare al passato. Secondo l'Oms, Napoli sfora i parametri di inquinamento e per rientrare devono essere ridotte del 45 per cento le pm10 e quasi del 70 per cento le pm2,5".

Stazione e Porto sono tra le aree più inquinate della città: "E' un tema complesso - sostiene ancora la presidente di Legambiente - perché significa anche offrire servizi che consentano ai cittadini di non ricorrere ai mezzi privati per spostarsi".

Ma l'inquinamento non è l'unica motivazione: "C'è anche un aspetto culturale - afferma Luca Simeone di Napoli Bike Festival - Napoli ha dimostrato di accettare la pedonalizzazione del Lungomare che, negli anni, è diventato un attrattore di turismo e promozione del territorio e delle attività commerciali. Piuttosto, andrebbe potenziata l'infrastruttura della rete ciclabile".