Santobono, la tenera proposta di matrimonio del piccolo Ciro alla sua dottoressa | VIDEO

Le ha regalato un anello, un mazzo di fiori, e poi ha chiesto alla sua dottoressa preferita di sposarlo. Una scena tenerissima, quella che al Santobono ha visto protagonista il piccolo Ciro – un paziente della struttura – ed il medico Simona Vetrella.

È stata la stessa pagina social dell'azienda ospedaliera a diffondere le immagini – girate con uno smartphone – della particolare proposta di matrimonio fatta dal bambino, con tanto di marcia nuziale in sottofondo.

"Solo amicizia?", chiede la dottoressa. Ciro sottolinea invece che è proprio una proposta di matrimonio quindi lei si sfila la fede e il bimbo, tra gli applausi, le mette al dito l'anello.

Così la Fondazione Santobono Pausillipon: "Capita, ogni tanto, che in ospedale nascano amori veri e profondi e capita che questi amori si trasformino in un impegno serio e duraturo nel tempo e quella tra il nostro piccolo e dolcissimo Ciro e la dottoressa che lo ha in cura, la bella e bravissima Simona Vetrella è, senza dubbio, una vera storia d’amore degna del più romantico dei gesti: una proposta di matrimonio con tanto di anello e bouquet di fiori. Perché l’amore si manifesta spesso in forme diverse ma, alla fine, è sempre quello che fa battere forte il cuore, ad ogni età. E perché “cura” vuol dire sempre amore e questa storia così bella e delicata tra la nostra dottoressa ed un suo piccolo paziente ne è perfetta testimonianza".