Verdoliva: "In estate altri pronto soccorso a rischio"

"Ci chiedono quando apriremo nuovi pronto soccorso, ma la realtà è che è un miracolo se non ne chiudiamo altri", Ciro Verdoliva, direttore generale dell'Asl Napoli 1 Centro rilancia l'emergenza personale per i pronto soccorso. Un'emergenza che si acuisce durante il periodo estivo: "Solo grazie all'impegno del personale siamo riusciti a far quadrare le esigenze di servizio con il piano ferie. La situazione è molto delicata anche perché nel periodo estivo aumentano anche gli accessi. Bisogna affrontare il tema del reclutamento altrimenti chiuderanno altri pronto soccorso".

In agenda anche le liste d'attesa che il governatore Vincenzo De Luca ha promesso di eliminare entro il 2023. "Abbiamo allestito un call center - spiega Verdoliva - per chiamare le persone e verificare che gli utenti si presentino alle visite. In caso negativo, cerchiamo di coprire quegli slot anticipando alcuni appuntamenti. Stiamo aumentando il numero di prestazioni nelle sale operatorie. In generale stiamo cercando di ottimizzare il sistema di prenotazione".