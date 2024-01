Ospedale Cardarelli, nuovi codici di accesso al pronto soccorso: i livelli passano a cinque

Nuovi codici colore per il triage al via presso il pronto soccorso dell'ospedale Antonio Cardarelli di Napoli. Il nuovo sistema di codifica di priorità per l’accesso al triage, come previsto dalla normativa nazionale, passa da quattro a cinque livelli.

Il nuovo sistema è così articolato:

Codice 1 - Rosso: emergenza con priorità assoluta, ingresso immediato. Pazienti con grave compromissione di una o più funzioni vitali;

Codice 2 - Arancione: urgenza indifferibile, ingresso o rivalutazione infermieristica entro 15 minuti. Pazienti a rischio di rapida compromissione di una o più funzioni vitali o con dolore severo;

Codice 3 - Azzurro: urgenza differibile, ingresso o rivalutazione entro 60 minuti. Pazienti in condizioni stabili che necessitano di trattamento non immediato;

Codice 4 - Verde: urgenza minore, ingresso o rivalutazione entro 120 minuti. Pazienti in condizioni stabili, senza rischio evolutivo;

Codice 5 - Bianco: non urgenza, ingresso o rivalutazione entro 240 minuti. Pazienti con problemi che non richiedono trattamento urgente o di minima rilevanza clinica.

Cosa cambia

Rispetto alla suddivisione precedente - spiega il più grande nosocomio del Mezzogiorno d'Italia in una nota - nel nuovo sistema di triage è stato introdotto il colore azzurro che indica un’urgenza differibile, collocato tra l’arancione (che sostituisce il giallo) e il verde.

Nella nuova attribuzione del codice colore, viene valutato non solo il livello di criticità di chi arriva in pronto soccorso, ma anche la complessità clinico-organizzativa e l’impegno assistenziale necessari per attivare il percorso di presa in carico.

Nel referto di dimissione non viene più indicato il colore, ma la definizione di priorità: critico (emergenza), acuto (urgenza), urgenza differibile, urgenza minore, non urgente.