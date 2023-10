In città arriva il "Pronto intervento sociale": si pensa anche ai malati oncologici

Somma Vesuviana pensa a coloro i quali non hanno una casa ma anche ai malati oncologici. Parte la Centrale Operativa del Pronto Intervento Sociale. Somma Vesuviana capofila di PrInS progetto dell’ Ambito 22 che vede insieme sei comuni – Somma Vesuviana – Castello Di Cisterna – Marigliano – Mariglianella– Brusciano – San Vitaliano.

Anna Cuomo - Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Somma Vesuviana, nel napoletano: “Con il progetto PrIns ampliamo i servizi di secondo livello. I cittadini che vivono in disagio sociale ed economico potranno rivolgersi ai Servizi Sociali del proprio paese ed accedere al Pronto Intervento Sociale e al Centro per il Contrasto alla povertà, usufruendo di numerose opportunità, anche di orientamento al lavoro. Ad esempio nella Centrale Operativa, che sarà a Somma Vesuviana, è prevista sempre su segnalazione dei Servizi Sociali, la prima accoglienza di persone rimaste senza casa”. Parte il Pronto Intervento Sociale – Attivata a Somma Vesuviana la Centrale Operativa. Sarà possibiile accedervi su segnalazione dei Servizi Sociali del paese di appartenenza. Ben sei i Comuni interessati e Somma Vesuviana sarà Comune capofila.

Salvatore Di Sarno – sindaco di Somma Vesuviana nel napoletano: “Siamo capofila del progetto. Apriamo la Centrale Operativa del Pronto Intervento Sociale a Somma Vesuviana per il Contrasto alla povertà. Tutte le persone e famiglie potranno rivolgersi ai Servizi Sociali del proprio comune per farne richiesta. Molteplici i servizi come ad esempio orientamento al lavoro, consulenza abitativa per persone e famiglie che hanno perso la casa o che non hanno casa, assistenza socio – sanitaria e di accompagnamento per malati oncologici ma anche per persone con disabilità, per anziani. Assistenza difretta alle famiglie e a tutti i cittadini che vivono disagio economico e sociale come consulenza legale, consulenza amministrativa, partecipazione a screening sanitari. Noi siamo con la gente, in mezzo alla gente e per la gente”.