Da Gassmann a Conti; da Carlucci a De Martino, la Rai riunisce a Napoli i beniamini amati dal pubblico (VIDEO)

In passerella del blu carpet dell'Auditorium della Rai ci siamo stati anche noi di NapoliTODAY per intervistare i conduttori e gli attori che hanno presentato la programmazione autunnale dell'azienda

"Sembra di stare alla Notte degli Oscar" dice Alessia Marcuzzi sul blu carpet della serata in cui i volti più amati dal pubblico presentano il palinsesto autunno-inverno dei programmi e fiction targati RAI.

Per la prima volta un evento così importante per la stagione televisiva italiana è presentata nel capoluogo partenopeo in occasione dei 60 anni dalla fondazione del Centro di produzione RAI di Napoli. Insieme alla Marcuzzi, che ha rivelato doti di vulanica show girl in Boomerissima che l'anno prossimo tornerà a condurre, ci sono proprio tutti i beniamini della prima e seconda serata delle reti Rai.

Sulla passerella dell'evento serale condotto da Ema Stokholma e Fabrizio Bigio che si è svolto all'Auditorium Rai, sfila Alberto Angela accolto dai fotografi con un boato di benvenuto. La formula vincente del suo modo di fare divulgazione continua con programmi come Ulisse, Meraviglie, Stanotte a... e il nuovissimo Noos e rivela che sta preparando un approfondimento dedicato a Nerone che lo riporta a Napoli, città a cui è legato molto dove non gli sono mancati riconoscimenti come lauree ad honorem e la cittadinanza onoraria di Napoli.

Un altro personaggio amato dal pubblico è cittadino onorario di Napoli e non manca di mostrare il suo attaccamento alla città ed è Alessandro Gassmann. Lui sarà il protagonista di due serie Un Professore 2 e I Bastardi di Pizzofalcone 4 tratti dai romanzi di Maurizio de Giovanni, con cui ormai l'attore e regista lavora spesso in teatro dirigendo dei suoi testi come la prossima messa in scena che vedremo nel 2024 al Mercadante.

Durante la presentazione dei palinsesti, Gassmann rappresenta la serialità prodotta da Rai Fiction che da anni non sbaglia un colpo proponendo serie tv che ottengono i boom degli ascolti. Quest'anno oltre ad vedere degli attesi ritorni come L'amica geniale, Cuori 2, Mare Fuori 4, Imma Tataranni 3, non mancano le novità tratti dalla grande letteratura e la drammaturgia come La Storia di Elsa Morante diretta da Francesca Archibugi con Jasmine Trinca, l'arrivo del Maresciallo Fenoglio ispirato ai libri di Carofiglio con Alessio Boni e la messa in onda dei film adattamenti di due commedie di Eduardo con Non ti pago di Edoardo De Angelis con Sergio Catellitto e di Napoli Milionaria con la coppia Massimiliano Gallo e Vanessa Scalera che da lunedì saranno in città per l'inizio delle riprese. Ci sono poi i biopic su Mameli, Giacomo Leopardi, Alda Merini e Margherita Hack.

L'intrattenimento è il fiore all'occhiello della Rai con dei volti che sono ormai considerati componenti della famiglia per milioni di spettatori come Amadeus (il quale sarà impegnato su più fronti tra Affari tuoi, L'anno che verrà e il Festival di Sanremo), Antonella Clerici (che oltre al cooking show quotidiano, consoliderà The Voice Kids), Carlo Conti e una signora della tv, Milly Carlucci.

Carlo Conti e Milly Carlucci approdano anche loro a Napoli. Quando appaiono sembra che un incantesimo abbia trasportato tutti per farci apparire sullo schermo accanto a loro. Entrambi raccontano ai microfoni di NapoliTODAY dei loro rispettivi programmi, appuntamenti imperdibili del week end televisivo, Ballando con le stelle e il format Tale e Quale, anzi, Conti ci rivela che si vedranno di tutti colori con i ripetenti d'eccezione Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni.

L'anno scorso è andato così bene Caro Marziano che PIF ci confida che non cambierà nulla a parte la sua video camerina. Lo dice abbassa a voce confidandolo alla nostra 'video camerina' che gli ricorda così tanto la sua.

Il late show E poi c'è Cattelan di e con Alessandro Cattelan con il suo via vai di ospiti importanti si riconferma su Rai2, c'è un altro gradito ritorno con Enrico Ruggeri che conduce in questa nuova stagione Rai, Gli Occhi del musicista, un nuovo programma che porterà gli spettatori in viaggio con artisti che hanno segnato la musica italiana.