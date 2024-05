Alessandra Amoroso a sorpresa a Napoli per svelare le pop star di Radio Italia Live | Video

L'attesa è finita! Il 27 giugno dalle ore 20.45 a Piazza del Plebiscito saliranno sul palcoscenico di Radio Italia Live Biagio Antonacci, Annalisa, Elodie, Irama, Rose Villain, Rocco Hunt, Ricchi e Poveri, Articolo 31, Tananai, Angelina Mango (fresca del settino posto all'Euro Vision) e Alessandra Amoroso.

Radio Italia Live, considerato tra i più grandi eventi musicali gratuiti che riunisce i big della musica italia, per la sua prima tappa a Napoli non si è risparmiato e raduna i nomi gli artisti più forti, quelli che stanno attualemente sulla dcresta dell'onda dominando classifiche e views sulle piattaforme. Mario Volanti, presidente ed editore di Radio Italia con tutto il team della nota emittente radiofonica, ha voluto a tutti i costi portare anche qui questa manifesta zione che da 16 anni si svolge a Milano e che lo scorso 15 maggio a Piazza Duomo ha toccato migliaia e migliaia di spettatori, un'aspettativa di replicare anche a Piazza del Plebiscito, facendolo diventare un appuntamento annuale.

In diretta sia radio che tv, sarà un'intera serata dedicata alla musica in cui si punta a una fascia di pubblico eterogeneo sia per età che per gusti.

Fino a oggi il cartellone è stato segretissimo. Oggi al Comune di Napoli, il quale è tra gli organizzatori di Radio Italia Live inserendolo all'interno del corposo programma estivo di Napoli Città della Musica - Live Festival 2024, finalmente si svelano i protaognisti. Ci sono staiti i rumors sulle presenze di Angelina Mango e Annalisa, le regine del podio di Sanremo 2024, ma oggio la certezza che non scontenta nessuno che segua la musica pop italiana.

Ma per parlare di quello che sarà ciò che sarà un evento per Napoli arriva una sorpresa: Alessandra Amoroso, tra le stelle di questo ricco parterre, la quale anticipa che la sera del 27 giugno intonerà tre canzoni.

Radio Italia Live a Napoli

Cosa c'è da sapere su questo evento che sarà tra quelli più gettonati di questo ricco mese di concerti a Napoli.

Prima di tutto, non si sono basi ma tutti gli artisti che si alterneranno sul palcoscenico saranno accompagnati da accompagnati dalla Radio Italia Live Orchestra diretta dal M° Bruno Santori. I brani eseguiti con l'orchestra dal vivo fanno sempre la differenza.

La conduzione sarà affidata alle voci di Radio Italia: Giuditta Arecco, Daniela Cappelletti, Marco Falivelli, Mauro Marino, il wedding planner partenopeo Enzo Miccio, Manola Moslehi, Paoletta ed Emiliano Picardi. L'attore e doppiatore Luca Ward introdurrà live tutti gli artisti, previsti inoltre collegamenti speciali con il backstage. La sigla iniziale di Radio Italia Live - Il Concerto sarà eseguita dal vivo da Saturnino.

Radio Italia Live - Il Concerto sarà trasmesso in diretta su Radio Italia solomusicaitaliana, Radio Italia Tv e in streaming audio/video su radioitalia.it. Sarà fruibile sulle app ufficiali Radio Italia per iOS, Android, Huawei e su tutti i dispositivi.

Radio Italia Live - Il Concerto sarà in diretta, dalle 20:40, in contemporanea su Sky Uno, in streaming su NOW e in chiaro su TV8.

Radio Italia Live - Il Concerto, nell’ambito del progetto "Napoli Città della Musica – Live Festival 2024" sostiene Fondazione Santobono Pausilipon e l’ospedale pediatrico di Napoli con una raccolta fondi solidale il cui ricavato sarà dedicato al progetto di assistenza domiciliare “Curare a casa”. Si potrà donare inviando un SMS solidale al numero 45592, attivo dal 7 giugno al 14 luglio.

L’accesso in Piazza del Plebiscito, in occasione di Radio Italia Live - Il Concerto giovedì 27 giugno, avverrà come segue: per assistere allo spettacolo sarà necessario accreditarsi sul sito radioitalia.it a partire dalle ore 12 di venerdì 21 giugno, cliccare nella sezione dedicata “Richiesta accrediti” e seguire le istruzioni. Si specifica che l’accesso all’evento rimane assolutamente gratuito e si diffida dalla duplicazione e vendita degli accrediti.

Onori e oneri per il Comune di Napoli che è tra gli organizzatori di Radio Italia Live, rimarcando la scelta di puntare molto della sua politica economica e culturale sul turismo musicale come rimarca l'avvocato Ferdinando Tozzi, delegato e consigliere del Sindaco su Musica e Audiovisivo: "Dopo 24 ore dalla presentazione dei concerti di giugno che costruiscono il vero e proprio calendario di Napoli Città della Musica Live Festival 2024 sono davvero contento di pralre dei big che si esibiranno a Radio Italia Live in piazza del Plebiscito. La loro presenza è anche un riconoscimento per Napoli che si conferma sempre di più una Music City centrale nei circuiti nazionali ed internazionali con una scena musicale viva e una sempre maggiore attenzione alla sua industry ed alle sue professionalità. Sono anche molto soddisfatto che Radio Italia abbia voluto aderire al progetto "Napoli Città della Musica – Live Festival 2024" con la propria vicinanza all'ospedale Santobono perché musica è business ma anche attenzione ai luoghi del disagio".