Arriva "La buon'ora”: dal 22 novembre il nuovo format mattutino su TeleA

Al via Martedì 22 novembre 2022 a partire dalle ore 10.30 su TeleA, canale 13 del DDT, “La buon’ora” il nuovo format mattutino in onda sulla storica emittente campana, in streaming su www.teleatv.tv e sulla pagina FB di TeleA. Ideato e condotto dalla giornalista Nunzia Marciano, volto noto dell’emittenza campana, il format andrà in onda per un’ora, appunto, il martedì e il venerdì.

Un programma “leggero” ma anche di divulgazione scientifica, sociale e culturale: “Con “La buon’ora” entriamo nel time mattutino, una fascia che finora non avevamo ancora coperto con programmi del genere”, spiegano gli editori, “Abbiamo scelto però, di farlo con un format che non fosse solo di talk ma anche di approfondimento e informazione e diretto ad un pubblico variegato a cui arriviamo attraverso il canale televisivo ma soprattutto attraverso lo streaming e ancora di più, i social. TeleA è un’emittente storica”, continuano, “ma siamo molto improntati ai giovani e alle nuove modalità di comunicazione perché sappiamo bene che se l’esperienza è importantissima in questo lavoro, lo è però anche la vivacità di chi inizia adesso. E lo stesso vale per il nostro target, che ci guarda appunto dalla tv ma anche dai social. In questo senso, “La buon’ora” è per noi un’importante scommessa, che siamo sicuri di vincere”.

“L’idea del nuovo format “La buon’ora” è quella di far trascorrere agli spettatori, un’ora in leggerezza ma ricca di argomenti, con un tono sempre chiaro e veloce”, spiega la Marciano, “ed è per questo che ci saranno anche tante rubriche, di diversi contenuti, grazie ad altrettante importanti collaborazioni, che andranno ad arricchire in modo diverso “La buon’ora”. A partire dalla rassegna stampa mattutina che, per me che vengo dal mondo delle news, è molto importante, oltre alla scienza, alla cultura, al cinema e dando spazio anche ai giovani e alla buona musica. E poi tanti personaggi e storie significative del nostro territorio, proposte anche dal pubblico che ci segue: posso già anticipare che all’esordio, avremo ospite Maria Felicia De Laurentiis, un’astrofisica, di cui scopriremo anche la vita privata oltre a quella, straordinaria, lavorativa. Torno in tv con un format in cui naturalmente credo molto”, conclude la Marciano, “e in un modo completamente diverso da come avevo lasciato il piccolo schermo: torno, infatti, da mamma dopo essermi presa una pausa per la gravidanza e per il primo anno di mia figlia. E non a caso nella prima puntata parleremo di Motherhood penalty, un argomento molto più delicato e diffuso di quanto si pensi. Infine, spazio alla buona cucina con la ricetta veloce, direttamente… dal mare!”.