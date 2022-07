Via il Centro anziani per costruire una caserma

Una villa vesuviana off limits per un tubo rotto, un parco abbandonato e chiuso da oltre sei anni. La storia di Villa Letizia, palazzo storico in via Mastellone, quartiere Barra, è lunga e tribolata. Ospiterebbe un centro anziani, condizionale d'obbligo perché la sua destinazione d'uso è di fatto sospesa a causa di un condotta da riparare e mai riparata. All'esterno, l'enorme parco diventato discarica abusiva e cimitero di carcasse di automobili e motorino dati alle fiamme dopo chissà quali utilizzi.

Invece di ripristinare lo stato dei luoghi, il progetto di Comune e VI Municipalità è quello di eliminare definitivamente il centro anziani e realizzare,con un investimento di mezzo milione di euro, una nuova caserma dei carabinieri. "Una follia per tre ordini di motivi - afferma Patrizio Gragnano, consigliere d'opposizione della VI Municipalità - Il primo: così si prima il quartiere, soprattutto gli anziani, di uno spazio fondamentale; il secondo è legato al luogo: mancano i requisiti antisismici per realizzare qui una caserma; il terzo è che si tratta di un posto lontano da piazze di spaccio e centri di potere della malavita".

L'idea di gragnano è quella di realizzare la caserma in un'altra zona di Barra: "In piazza Bisignano, dove avviene lo spaccio di droga, c'è il centro polifunzionale, una struttura abbandonata da anni, ideale per questa destinazione. Se non spesi entro il 2022 questi fondi andranno persi e Napoli Est non se lo può permettere".