Le ex case dei pescatori diventano parco urbano: il progetto di rigenerazione nel napoletano

"Hanno scelto noi come miglior progetto! Grazie ad uno specifico bando regionale pubblicato il 26 giugno scorso, è stato approvato un nostro progetto di rigenerazione urbana. Siamo riusciti ad ottenere più fondi del previsto, grazie alla rimodulazione che ci è stata richiesta. Mai tanta attenzione per quelle che noi da tempo abbiamo deciso di non chiamare più periferie!". Questo l'annuncio via social del sindaco di Pozzuoli Gigi Manzoni parlando del progetto di rigenerazione urbana che coinvolgerà la zona di Licola Borgo, ex case dei pescatori.

"Questo progetto di rigenerazione urbana ci permetterà di riqualificare e ristrutturare la zona di Licola Borgo ex case dei Pescatori. L’obiettivo progettuale è stato quello di arrivare a una riqualificazione generale dell’area attraverso la realizzazione di un vero e proprio 'parco urbano'”, aggiunge il primo cittadino puteolano.