Rinasce Acquaflash, presentato il progetto per il Parco acquatico

Dopo Edenlandia, Acquaflash. Giancluca Vorzillo tenta una nuova sfida. Dopo aver riaperto il più antico parco giochi d'Italia adesso prova a risollevare dalle sabbie mobili del fallimento lo storico parco acquatico di Licola, frazione di Giugliano. Il progetto è stato presentato proprio all'interno dell'Edenlandia questa mattina, 13 dicembre.

Fallite le esperienze Magic World e Pareo Park, l'area torna all'antico nome, ma con una mission nuova di zecca: "Vogliamo farlo funzionare tutto l'anno e non solo d'estate" ha spiegato Vorzillo, presidente di Tanit e socio unico di V-Park, soggetto gestore della struttura acquistata dalla Ventuno srl all'asta fallimentare. Novità a parte, torneranno tutte le attrazioni che lo hanno reso celebre: la piscina con le onde, la laguna, il Niagara, l'anaconda e lo scivolo kamikaze.

Tre milioni di investimento per assicurarsi l'area, poi un piano di investimenti tra pubblico e privato per una previsione di 15 milioni di euro per restituire splendore al parco: "Alcuni edifici vanno completamente fatti daccapo, mentre la zona degli chalet è in buona condizione - afferma Vorzillo - Pensiamo a intrattenimento per tutte le età, concerti, nursery, area aperitivi".

L'apertura è fissata per il 28 maggio 2024. Acquaflash sarà diviso in quattro aree tematiche ed è prevista anche la realizzazione di un albergo con 60 camere. Il parco acquatico occuperà 53mila metri quadrati. Poco più di 8mila saranno destinati all'arena scoperta da 10mila posti; 25mila metri quadrati saranno utilizzati per eco-parco e fattoria didattica con animali da pascolo; 35mila per l'area resort; poco più di 7mila per l'albergo.

Sarà un parco autonomo dal punto di vista energetico, con pannelli solari che garantiranno l'energia necessaria. Il progetto è su base triennale e sarà completano nel 2026. Duecento i posti di lavoro per questa prima fase, mentre a pieno regime il Parco dovrebbe impiegare circa 400 persone, indotto compreso.