Il progetto che salva i ragazzi e li forma per il lavoro

Si è concluso il percorso Se.Po.Pas rivolto a 75 giovani che non studiavano né lavoravano. Oggi sono inseriti in tirocini presso aziende del territorio

“Che farei oggi senza aver partecipato a questo progetto? Non lo so, è la domanda che mi faccio anche io”. Il vero senso del lavoro è nelle parole di Christian, 18nne di Napoli che sta concludendo i due anni del progetto Se.Po.Pas (Sentieri, Ponti e Passerelle) che ha preso 75 ragazzi e ragazze sedicenni che avevano lasciato la scuola a Napoli, Reggio Calabria e Messina e li ha portati su strade professionali, prendendoli per mano con grande attenzione a saper ora fare un lavoro ma soprattutto a saper affrontare il mondo della vita lavorativa con la giusta voglia.

Le statistiche dicono che in Campania il 30 per cento dei giovani rientra nei neet, categoria che indica coloro che non studiano, non lavorano e neanche cercano lavoro. A Napoli, i giovani tra i 16 e i 35 anni sono 121mila. In base ai dati, vuol dire che i neet in città sono tra i 30mila e i 40mila. Una piaga che si affianca a quella della disperisione scolastica.

Il progetto è stato selezionato da “Con i bambini” nell’ambito del fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, diretta dal presidente Marco Rossi Doria. “Con il progetto Se.Po.Pass, selezionato da Con i Bambini – spiega Rossi Doria - nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile viene data la possibilità agli adolescenti che hanno lasciato la scuola di avere un tempo ben pensato per uscire dal rischio di marginalità e costruire una nuova partenza nella vita. La riflessione sui dispositivi attivati e sulle biografie dei ragazzi e ragazze serve per validare modelli nuovi nel contrasto precoce alle disuguaglianze. Grazie al Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile abbiamo sostenuto 600 progetti in tutta Italia e coinvolto più di 500 mila minori insieme alle proprie famiglie. I progetti come Se.Po.Pass vedono il coinvolgimento di istituzioni, associazioni di terzo settore, scuola, insomma tutto ciò che è comunità educante in un approccio fondato su azioni molteplici che promettano futuro a chi parte con meno nella vita”.

In Italia, soprattutto nel Mezzogiorno, i numeri neet fanno emergere che ci sono molti ragazzi in condizione di disagio tra 16 e 19 anni, pochi ma importantissimi anni in cui si lascia la scuola, non si lavora ma non ci si forma. Questa è la base da cui è partito il progetto. A Napoli i corsi, oltre al tirocinio nei diversi luoghi di lavoro, si sono tenuti al Parco Quartieri Spagnoli.

“A Napoli sin dagli anni ‘90 – spiega Giovanni Laino, vicepresidente dell’Associazione Quartieri Spagnoli e coordinatore nazionale di Se.Po.Pas - realizziamo progetti con l’Associazione Quartieri Spagnoli, abbiamo una grande esperienza preziosa in Se. Po. Pas. lavorando su un gruppo ragazzi che vengono da enormi numeri a Napoli di giovani che hanno carenze familiari e su cui la scuola non funziona. Noi lavoriamo per risarcirli, dandogli motivazione e fiducia su iniziative di lavoro ma soprattutto per avere l’atteggiamento costruito nei laboratori e nella prima esperienza di lavoro che insegna a come muoversi nel mondo lavorativo, un diritto di cittadinanza basilare”. Laino sottolinea che i neet minorenni di oggi “...non sono solo dispersione scolastica, ma sedicenni che lasciano le classi e vivono disorientati per condizioni ambientali, familiari e rischiano di essere da adulti solo richiedenti di assistenza. Noi lavoriamo proprio per dare ai ragazzi capacità di camminare con le proprie gambe".