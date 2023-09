A Castellammare il progetto europeo di design thinking: "Shucede"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

CASTELLAMMARE, 11/9/2023 – 32 giovani all’opera per formarsi, studiare i bisogni e offrire soluzioni strutturate alle problematiche del territorio, tramite l’approccio all’innovazione del Design Thinking quale guida per l’attivismo giovanile. Divisi in cinque gruppi, i giovani hanno approfondito il contesto di Castellammare e hanno generato proposte concrete per la lotta all’abbandono scolastico. Il progetto "SHuCeDe - Social Human Centered Design" punta infatti ad aggredire i problemi complessi, per aprire la strada a un intervento benefico per la comunità. Mercoledì 13 settembre ore 10.30-12.30 la presentazione delle proposte aperta alla cittadinanza ed alle istituzioni, presso il Vesuvian Inn in Via Solaro Nuova 13 a Castellammare di Stabia. Il percorso del Design Thinking si compone di 5 fasi: ● Team Building: il gruppo prende parte ad un processo di socializzazione, per capire come lavorare insieme prima di iniziare. ● Need Finding: il gruppo intervista la popolazione locale per capirne ed analizzarne i bisogni. ● Idea Generation: i partecipanti danno vita a idee sostenibili e che incidono sulla radice delle cause del mancato soddisfacimento dei bisogni identificati. ● Idea Testing: il gruppo intervista la popolazione locale per testare l’idea sviluppata. ● Final Presentation: a porte aperte, i giovani presentano il prodotto dei giorni precedenti di analisi e discussione: le proposte strutturate. La presentazione dei risultati rappresenta un momento chiave per la restituzione alla collettività del lavoro svolto dai giovani partecipanti. Mercoledì 13 verranno confrontate e messe sotto esame finale le diverse soluzioni, mettendo in luce le difficoltà e come superarle. Il risultato: sarà prodotto il Manuale sull’utilizzo della metodologia del Design Thinking applicata alla progettazione sociale al fine di diffondere tale approccio in tutta Europa, a beneficio di attivisti, professionisti e istituzioni, così come delle comunità. Questo è l’obiettivo finale de l’Associazione Agenzia per la Promozione dei Giovani e dei suoi partner Gli Amici della Filangieri APS e CPS - Comunità Promozione Sviluppo. Cos’è APG? L’Associazione Agenzia per la Promozione dei Giovani è un’organizzazione giovanile nazionale che ha lo scopo di coinvolgere, accompagnare ed emancipare i giovani, in particolare nell’ambito della partecipazione ai processi democratici e nell’ambito delle Politiche Giovanili, erogando servizi per la gioventù e per coloro che operano a contatto con essa. Cos’è l'Erasmus+ e le mobilità degli operatori giovanili? Erasmus Plus è il Programma europeo di mobilità ai fini dell’apprendimento per tutti, istituito dal Regolamento (UE) 2021/817 del Parlamento europeo e del Consiglio. Il Programma Erasmus+ è il principale co-finanziatore del Progetto SHuCeDe, rientrando quest’ultimo nella categoria per la mobilità degli operatori giovanili (Mobility of Youth Workers).