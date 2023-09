Progetto Centro di prossimità della Penisola Sorrentina, conclusa con successo la fase operativa

Il progetto Centro di Prossimità della Penisola Sorrentina ha concluso con successo la sua fase operativa, realizzando significativi risultati nel promuovere la crescita e il benessere della comunità locale della penisola sorrentina. Tra questi la realizzazione, la promozione e l'erogazione di servizi per il sostegno a persone e famiglie svantaggiate, in condizioni di vulnerabilità e fragilità sociale, attraverso corsi di formazione e tirocini presso associazioni, aziende ed istituzioni del territorio della penisola sorrentina.

Nel corso del progetto sono stati, inoltre, offerti ai cittadini dei comuni interessati servizi di supporto alle famiglie, tra i quali supporto psicologico, consulenza legale, fiscale, consulenza imprenditoriale e assistenza nell'accesso ai servizi pubblici. È stato avviato un processo di empowerment, di rafforzamento delle potenzialità inespresse, che ha portato ad una maggiore consapevolezza e autodeterminazione rispetto alla posizione di cittadini.

Tra i risultati elaborati e presentati dalla dott.ssa Maria Letizia Raus, responsabile unico del procedimento (R.U.P.) I.T.I.A., da evidenziare i 16 tirocini formativi destinati a giovani, persone con svantaggio economico e sociale, persone con disabilità. Questi tirocini hanno offerto l'opportunità di acquisire competenze pratiche in vari settori, tra cui l'educazione, l'incoming turistico, competenze digitali e linguistiche . Una persona ipovedente è stata assunta con mansioni amministrative, con contratto a tempo indeterminato, dalla coperativa Boetheia. Una seconda persona è stata assunta con contratto a tempo determinato da Penisola Verde, la partecipata che gestisce i rifiuti della penisola sorrentina. Due persone sono state assunte in aziende turistiche presso cui avevano svolto lo stage formativo.

La coop agricola Solagri ha garantito il prosieguo dell’attività lavorativa per il tirocinante ospitato con contratto stagionale, a tempo determinato. Significativa anche l’attività di formazione, rivolta ad adulti nella necessità di migliorare le proprie competenze. Sono state infatti offerte diverse tipologie di percorso. In primo luogo le competenze chiave riconosciute dall'Unione Europea come prerequisiti per l'occupabilità come ad esempio competenze in lingua inglese e competenze informatiche e competenze per spirito imprenditoriale e imprenditorialità.

Poi corsi professionalizzanti per operatore di accoglienza turistica diffusa e per cuoco mediterraneo, che hanno offerto anche un periodo di stage in azienda, adeguati al contesto della penisola e anche in particolare sintonia con le attitudine e aspettative degli allievi. È stato inoltre realizzato un corso di formazione professionale per tecnico qualificato di clownerie in ambito socio sanitario, una figura di grande supporto nei confronti di diverse posizioni di svantaggio, tra reparti pediatrici, col clown dottore, centri anziani e attività per disabili, con il supporto alla coscienza di sé. Il corso, che rilascia un attestato di qualifica riconosciuto dalla Regione Campania e in tutta l'Unione Europea è il primo in assoluto a livello italiano ad essere stato realizzato in ambito pubblico e entro gli standard formativi del quadro europeo delle qualifiche.

“Il successo di questo progetto è stato reso possibile grazie all'impegno e alla collaborazione di tutti coloro che vi hanno partecipato. I partner di progetto intendono continuare a lavorare per sostenere la comunità locale e promuovere l'inclusione sociale, superando positivamente la fase di sperimentazione del modello è ben contestualizzato nella penisola sorrentina, formando un team di prossimità altamente qualificato. Ripartiamo da questi risultati per continuare a servire la comunità della penisola sorrentina". A dichiararlo i partner di progetto.

Il progetto è stato realizzato nell’ambito delle iniziative promosse dalla Regione Campania a valere sul POR Campania FSE 2014-2020, con l'obiettivo di creare un centro di prossimità della Penisola Sorrentina. Il partenariato è stato composto da AGCI, CISL Napoli, Idea Agenzia per il Lavoro. Fondazione Èbbene, Pmi consulting coop società cooperativa, Consorzio Sol.Co. Napoli e l’Azienda speciale consortile per i servizi alla persona Penisola Sorrentina, in qualità di capofila e mandatario dell’ATS, dell’Ambito Territoriale N33.