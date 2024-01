Raffaele per l'anagrafe è vedovo da 9 anni: "Ma mia moglie è viva e vegeta"

Una storia paradossale, un errore burocratico che ha trasformato un momento della loro vita di coppia in una sorta di romanzo pirandelliano.

A raccontare la singolare vicenda occorsa a Raffaele Capano, 46enne professore di storia e filosofia di Torre del Greco, è il Corriere del Mezzogiorno. Capano è sposato dal 2009 con Vittoria Di Donna, conosciuta al quinto anno di liceo, e mamma dall'anno successivo della loro bambina, Beatrice.

Fin qui una bella storia d'amore come tante altre. Non fosse che nel gennaio 2015 si recò all'Inps per fare una domanda di disoccupazione e scoprì qualcosa di molto particolare: "Ero un precario della scuola e avevo appena terminato una supplenza. Sennonché, chiedendo il sussidio online, il sistema – spiega Raffaele al Cormez – mi riconosceva come vedovo e non mi dava diritto agli assegni familiari". Proprio così, vedovo, ma Vittoria era viva e vegeta.

L'uomo e la moglie, che di professione è avvocata, si presentarono allo sportello fisico dell'Inps ("piacere, sono la defunta") per scoprire che in realtà il problema era all'Anagrafe nazionale.

"Dopo aver sistemato le cose con l’Inps, mandai una pec all’Anagrafe per farle correggere l’errore. Ma non solo – prosegue il docente – io e mia moglie facemmo notare che avevamo la 'prova' che Vittoria fosse viva perché quando accedeva nell’Anagrafe nazionale col suo Spid, risultava regolarmente vivente. Anche su questo fronte, quindi, la questione sembrava facilmente risolta. E, in effetti, ne siamo stati convinti fino a ottobre scorso quando, invece, in maniera anche un po' inquietante, siamo tornati punto e a capo". L’Inps era andata di nuovo in tilt per gli assegni familiari. Motivo? Ancora l’Anagrafe. "Ho testimoniato che sono coniugato – aggiunge il docente - Sta di fatto che, ancora oggi, dal portale dell’Anagrafe nazionale, posso tranquillamente scaricare il mio attestato di vedovanza".

Marito e moglie sono andati di persona al Comune di Torre del Greco, gli hanno promesso che a breve la vicenda si risolverà definitivamente. Hanno anche capito cosa sia successo: nel 2015, a Torre del Greco, in effetti, morì una Vittoria Di Donna. Una signora ottantenne però, semplicemente un'omonima.