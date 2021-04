Procida, via alla immunizzazione di massa: "Entro sabato tutti riceveranno il vaccino"

Mercoledì 28 aprile cominciano le vaccinazioni di massa a Procida, presso il Comune. E' quanto annunciato alla cittadinanza dal sindaco Dino Ambrosino.

Presso il municipio isolano saranno sospese, dal 28 al 30 aprile, tutte quelle attività di ufficio ordinarie che possono interferire con l’evento eccezionale della somministrazione dei vaccini anti-Covid.

"Entro sabato tutti gli aderenti alla campagna riceveranno il vaccino. I primi 700 saranno convocati a partire dalle 9.00, in ordine sparso di età. Considerata l'opportunità, invitiamo chiunque è interessato a registrarsi sulla piattaforma. Per i marittimi siamo in attesa della conferma dell'inserimento da parte della Regione", spiega il sindaco Ambrosino sui social.