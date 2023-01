Boom Procida: triplicati gli sbarchi nel 2022

Nell'anno da Capitale della Cultura l'isola partenopea ha ottenuto un enorme successo. Benefici per tutta l'area flegrea e per Napoli

Tempo di bilancio per Procida che ha appena terminato il suo anno da Capitale della Cultura, Un anno di grandi successi per l'isola partenopea, come hanno riportato il sindaco Dino Ambrosino e l'assessore regionale al Tursimo Felice Casucci durante la conferenza stampa che si è tenuta a Palazzo Santa Lucia. Procida, durante il 2022, ha triplicalo gli arrivi e raddoppiato le presenze straniere. Benefici anche per l'intera area flegrea e per Napoli: Capodichino ha fatto registrare un netto aumento di passeggeri.