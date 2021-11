Procida Capitale della Cultura: 10 milioni per eventi, sanità e trasporti

Saranno 150 gli eventi in cartellone per la manifestazione che comincerà il 22 gennaio. L'ombra del Covid, De Luca: "Rovinare tutto con l'aumento dei contagi sarebbe un delitto"

Prende forma il programma di Procida Capitale della Cultura. Una parte del cartellone è stata presentata a Palazzo Santa Lucia alla presenza del sindaco isolato Raimondo Ambrosino e del presidente della kermesse Agostino Riitano. Saranno 150 gli eventi per 330 giorni complessivi di manifestazione, con inizio fissato il giorno 22 gennaio.

La Regione Campania investirà 10 milioni di euro non solo per la realizzazione degli eventi, ma anche per il potenziamento di trasporti e sanità. Si prevede, infatti, un numero di presenze quasi raddoppiato rispetto al 2021, passando da 300mila a oltre 500mila accessi. Un'ondata di persone che potrebbe mettere sotto stress la struttura dell'isola. L'Ente autonomo Volturno ha pianificato un piano trasporti gratuito per tutta la durata della manifestazione, mentre De Luca ha assicurato che saranno ridotti al minimo i trasferimenti agli ospedali di Napoli in caso di necessità.

Il cartellone di appuntamenti non riguarderà solo Procida in senso stretto, ma toccherà anche l'area flegrea. Un volano che potrebbe portare al definitivo rilancio di Palazzo D'Avalos, l'antico carcere procidano in disuso da anni. "La Regione ha già impegnato 1,5 milioni di euro e ci è stato promesso che è solo l'inizio" le parole del sindaco Ambrosino.

Su Procida Capitale della Cultura 2022, però, sorvola l'ombra del Covid-19. L'aumento dei contagi sta già facendo registrare un mare di disdette in tutte Italia e se si dovesse proseguire con questa tendenza potrebbe influenzare anche l'inizio della kermesse isolana. "Un motivo in più per chiedere ai nostri concittadini di completare il ciclo vaccinale - ha affermato De Luca - Perdere questa opportunità per la crescita dei nuovi casi sarebbe un delitto.