Procida Capitale italiana della Cultura celebrata negli States: "Ammirata per architettura vivace e case colorate"

La vittoria di Procida, come Capitale Italiana della Cultura 2022, è stata celebrata anche oltreoceano. A tessere le lodi della piccola isola è stata la rivista economica statunitense Forbes. "L'isola di Procida nel Golfo di Napoli festeggia la conquista del titolo di Capitale Italiana della Cultura 2022, dopo aver combattuto la concorrenza di altri nove finalisti. La minuscola isola, ammirata per la sua architettura vivace e le case dai colori vivaci, è arrivata al primo posto grazie alla sua presentazione La Cultura non Isola, ovvero la cultura non isola (giocando sulla parola "isola" in italiano)", ha scritto la giornalista Rebecca Ann Hughes.

"Prepariamoci a visitarla"

L'annuncio della vittoria di Procida, che riceve il testimone da Parma, è stato fatto dal ministro Dario Franceschini. Complimenti anche da parte del premier Conte che ieri, durante il suo intervento alla camera, disse: "Prepariamoci a visitare Procida, Capitale italiana della Cultura 2022", L'articolo di Forbes è stato rilanciato anche dalla pagina ufficiale della candidatura dell'isola.