Minacce a Saviano e Capacchione, processo d'appello 15 anni dopo: "Un'odissea"

"A settembre vedremo se questa odissea finirà". Roberto Saviano commenta così l'appello al processo al boss dei Casalesi e al suo avvocato accusati di aver minacciato l'autore di Gomorra e la giornalista Rosaria Capacchione. "Quando le istituzioni parlano di lotta alla criminalità organizzata è retorica davanti a un processo - ha aggiunto ancora Saviano - che dura da tanti anni senza una sentenza definitiva. Questo processo va avanti da 15 anni, il messaggio che arriva alle organizzazioni quando i processi sono così lunghi è molto semplice: possono agire rinviando all'infinito le conseguenze".

Il pg ha chiesto di confermare le condanne ad 1 anno e sei mesi di carcere per il capoclan Francesco Bidognetti e 1 anno e due mesi per l'avvocato Michele Santonastaso. La sentenza è attesa per il prossimo 23 settembre. Nel procedimento si sono costituite parte civile la Federazione Nazionale della Stampa, rappresentata dall'avvocato Giulio Vasaturo, e l'Ordine dei giornalisti della Campania.

"Mi chiedo: è possibile che questo Paese - ha proseguito Saviano - possa portare avanti la battaglia antimafia? Sono sotto protezione da 18 anni, la mia scorta è diventata maggiorenne. Non c'è investimento sulla giustizia, non ci sono abbastanza magistrati, la strumentazione per il contrasto antimafia è sempre più fragile".

Il primo grado

L'accusa è di minaccia con l'aggravante del metodo mafioso. Francesco Bidognetti (detenuto in regime di carcere duro) e quello che al processo Spartacus era il suo difensore, l'avvocaro Michele Santonastaso, sono stati condannati in primo grado rispettivamente uno a un anno e sei mesi, e l'altro a un anno e due mesi di reclusione. Al tempo è stato invece assolto con la formula 'per non avere commesso il fatto' il terzo imputato, l'avvocato Carmine D'Aniello, difensore dell'altro storico boss Antonio Iovine.

I fatti risalgono al 13 marzo del 2008: nel corso del processo d'appello del maxiprocesso Spartacus, che vedeva alla sbarra i vertici del clan dei Casalesi, l'avvocato Santonastaso lesse un documento, nell'ambito di una richiesta di ricusazione della Corte, tirando direttamente in ballo il libro Gomorra ed alcuni articoli che Capacchione scriveva per il quotidiano Il Mattino. Una minaccia agli autori degli scritti.