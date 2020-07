Processione di San Gennaro per la prima volta in mare scortato dai kayak

La processione di San Gennaro per la prima volta a mare. Il busto del patrono della città è stato portato in processione su una barca seguito in corteo da una cinquantina di canoe.

Ad organizzare l'iniziativa il gruppo 'Sii turista della tua città. Partita da Posillipo, la processione ha attraversato il Golfo di Napoli fino ad arrivare a Castel dell'Ovo. "Un atto fatto con la fede con la voglia di divertirsi, ma anche con responsabilità", spiegano gli ideatori dell'iniziativa.