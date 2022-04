Linee vesuviane, sospese le fermate Madonna dell’Arco e Guindazzi nel giorno di Pasquetta

Su disposizione della Questura di Napoli, Eav rende noto che lunedì 18 aprile, i treni della linea Napoli-Sarno (ambo le direzioni) non sarà effettuato il servizio viaggiatori presso le fermate di Madonna Dell'Arco e Guindazzi.

Lunedì è prevista la tradizionale processione dedicata alla Madonna dell'Arco, che torna dopo due anni di stop causa Covid.

Il comunicato del Santuario della Madonna dell'Arco

"Carissimi fedeli e devoti della Madonna dell’Arco, il prossimo 18 aprile è il giorno del 571° pellegrinaggio del lunedì in Albis, evento secolare di pietà e devozione di tutti i Battenti, gli speciali fedeli devoti alla nostra cara Madonna dell’Arco. Terminato lo stato di emergenza lo scorso 31 marzo, si va verso una graduale ripresa di tutte le attività sia civili che religiose, ma occorre ancora molta prudenza. D’intesa con le autorità civili e militari, abbiamo deciso di consentire il tradizionale pellegrinaggio in onore della Madonna solo alle associazioni di Battenti che si sono accreditate presso il Santuario e che hanno ricevuto l’accredito. Non è consentito ai “civili” (ovvero ai non appartenenti ai gruppi di battenti accreditati) di accedere all’area circostante il Santuario, né tantomeno all’interno del Santuario. Tutti coloro che vorranno rendere omaggio alla Madonna lo potranno fare nei giorni seguenti. Questo è l’unico modo per poter svolgere il pellegrinaggio in ordine e sicurezza e così permettere ai Battenti la ripresa di una tradizione religiosa ormai interrotta da due anni a causa della pandemia. L’accesso all’area del Santuario sarà consentito a partire dalle ore 2:00 del 18 aprile, secondo le modalità e i tempi che sono stati comunicati alle associazioni al momento dell’accredito. Che la ripresa del Pellegrinaggio del lunedì in Albis rappresenti per tutti i devoti un segno di speranza in questo difficile momento della storia e un’occasione per vivere la festa della Madonna dell’Arco nel più genuino e intenso spirito religioso". Così in una nota il Rettore del Santuario della Madonna dell'Arco, padre Gianpaolo Pagano.