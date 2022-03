Treni, ore difficili per guasti ai sistemi della circolazione: ritardi e cancellazioni in tutta Italia

Mattinata difficile per le linee ferroviarie in tante città d'Italia, da nord a sud, per guasti ai sistemi di gestione della circolazione tra Firenze e Roma. Sin dalle prime ore del mattino si sono registrati disagi per i passeggeri tra sospensioni temporanee del traffico, ritardi e cancellazioni di treni, con le Ferrovie dello Stato costrette ad una riprogrammazione dell'offerta commerciale di oggi.

L'aggiornamento dopo le ore 12.00

Il traffico è in graduale ripresa, con l'intervento dei tecnici che è ancora in corso.

Questi i treni cancellati fra quelli che hanno interessato il trafficio ferroviario a Napoli e in Campania:

• FR 9405 Venezia Santa Lucia (7:26) - Napoli Centrale (12:48)

• FR 9403 Venezia Santa Lucia (6:26) - Napoli Centrale (11:48)

• FR 9603 Milano Centrale (6:00) - Napoli Centrale (10:33)

• FR 9503 Firenze Santa Maria Novella (6:00) - Napoli Centrale (9:13)

• FR 9512 Napoli Centrale (5:45) - Milano Centrale (10:50) (treno parzialmente cancellato)

• FR 9608 Salerno (5:15) - Milano Centrale (10:00)

Treni instradati sul percorso alternativo tra Roma e Firenze via Pisa con un maggior tempo di percorrenza fino a 70 minuti:

• FR 9607 Torino Porta Nuova (5:50) - Napoli Centrale (11:33)

Treni direttamente coinvolti con un maggior tempo di percorrenza fino a 70 minuti:

• FR 9606 Napoli Centrale (5:00) - Milano Centrale (9:24)

• FR 9607 Torino Porta Nuova (5:50) - Napoli Centrale (11:33)

• FR 9515 Milano Centrale (7:10) - Salerno (13:02)

• FA 8300 Benevento (5:54) - Roma Termini (7:45)

• R 21024 Napoli Centrale (4:00) - Roma Tiburtina (6:20)

• R 21049 Roma Tiburtina (6:55) - Napoli Centrale (10:13)

Treni direttamente coinvolti che hanno registrato un maggior tempo di percorrenza fino a 100 minuti:

• FR 9505 Milano Centrale (5:10) - Salerno (11:27)

• FR 9605 Bergamo (5:45) - Napoli Centrale (11:03)

• FR 9611 Torino Porta Nuova (6:50) - Napoli Centrale (12:33)

• FR 9519 Torino Porta Nuova (7:00) - Salerno (14:06)

• ICN 1524 Reggio Calabria Centrale (21:43) - Torino Porta Nuova (16:25)

Treni direttamente coinvolti che hanno registrato un maggior tempo di percorrenza fino a 300 minuti:

• ICN 797 Torino Porta Nuova (20:30) - Salerno (10:50)

• ICN 798 Salerno (20:38) - Torino Porta Nuova (9:20).

Treni direttamente coinvolti che hanno registrato un maggior tempo di percorrenza fino a 120 minuti:

• FR 9304 Napoli Centrale (5:23) - Torino Porta Nuova (12:10)

• FR 9516 Battipaglia (5:30) - Torino Porta Nuova (13:00)

• FR 9490 Salerno (6:10) - Venezia Santa Lucia (12:34)

Treno direttamente coinvolto con un maggior tempo di percorrenza di 60 minuti:

• FR 8506 Napoli Centrale (7:30) - Bolzano (13:48)

Treno direttamente coinvolto con un maggior tempo di percorrenza di 30 minuti:

• FR 9414 Napoli Centrale (8:09) - Venezia Santa Lucia (13:34)

Treni instradati sul percorso alternativo tra Napoli e Roma via Gricignano che hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 30 minuti, che non fermano a Napoli Afragola:

• FR 9616 Napoli Centrale (6:55) - Milano Centrale (11:35)

• FR 9501 Roma Termini (7:00) - Napoli Centrale (8:12)

Treni instradati sul percorso alternativo tra Napoli e Salerno via Torre Annunziata che hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 60 minuti:

• R 5347 Napoli Centrale (7:15) - Eboli (8:20)

• R 5211 Napoli Centrale (7:35) - Sapri (10:09)

Treni parzialmente cancellatI:

• FR 9520 Salerno (6:51) - Milano Centrale (12:50): origine da Napoli Centrale, i passeggeri possono utilizzare il treno FR 9524 in partenza da Salerno alle ore 7:44 e in arrivo a Milano Centrale alle ore 13:50.

• ICN 799 Torino Porta Nuova (21:55) - Salerno (9:11): limitato a Napoli Centrale (8:17), i passeggeri possono proseguire con il treno IC 701 in partenza da Napoli Centrale alle ore 8:45 e in arrivo a Salerno alle ore 9:23.

Treni cancellati:

• FR 9628 Napoli Centrale (9:55) - Milano Centrale (14:35): i passeggeri da Napoli Centrale possono utilizzare il treno FR 9520/9522 fino a Milano Centrale.

• FR 9420 Napoli Centrale (11:09) - Venezia Santa Lucia (16:34), i passeggeri possono utilizzare il treno FR 9422 in partenza da Napoli Centrale alle ore 12:09 e in arrivo a Venezia Santa Lucia alle ore 17:34, che oggi ferma anche a Rovigo alle ore 16:46.