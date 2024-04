“Turismo? A Napoli una Pasqua all’insegna del caos”

Turismo sì, ma nel più assoluto caos. Tra le voci critiche della gestione del weekend pasquale a Napoli c’è anche quella del deputato di alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli.

"È stata a Napoli, quella appena trascorsa, una Pasqua all'insegna del turismo ma anche del caos e del delirio - sono le parole di Borrelli - Sia domenica che lunedì in Albis le strade sono state paralizzate dal traffico anche a causa della carenza del trasporto pubblico non in grado, tra orario ridotto e personale insufficiente, di gestire le oltre 200 mila presenze registrate in città".

"Se Napoli vuol vivere di turismo bisogna - prosegue - adoperarsi affinché ci siano servizi adeguati a gestire il sempre più alto numero di visitatori e che non creino disagi alla cittadinanza. La carenza di bus, treni e taxi ha provocato la congestione del traffico e la paralisi dei maggiori assi viari, con il risultato che le strade sono state preda di parcheggiatori abusivi e taxi senza licenza. Non bisogna farsi trascinare dalle illusioni credendo che il turismo sia qualcosa di dovuto, se non lo si saprà gestire potrebbe esserci, ad un certo punto, un'inversione di tendenza e il calo di visitatori porterebbe a dei veri disastri, soprattutto per chi ha investito nel settore e che comunque si ripercuoterebbero su tutti". "Vedersi togliere dalle mani quella che è una vera opportunità - conclude Borrelli - sarebbe peggio che non averla mai sfiorata”.